NYT: адвокат Трампа обговорював справу Байдена з помічником Зеленського
Вони говорили про запланований візит президента України в США, а також про два питання, які становлять інтерес для Трампа. Перше стосується чуток про те, що українські відомства допомагали Гілларі Клінтон на виборах у 2016 році. Друге пов'язане з впливом Джо Байдена на українських політиків під час перебування на посаді віцепрезидента США і роботою його сина в газовій компанії Burisma Group, повідомляє газета The New York Times.
У коментарі NYT Джуліані визнав, що "наполегливо закликав" Єрмака "просто розслідувати ці чортові речі". За його словами, після зустрічі з помічником Зеленського в нього склалося переконання, що Україна дослухається до його прохання.
Джуліані стверджує, що вів переговори як приватна особа, але за сприяння Державного департаменту. Чи знав про його контакти з Єрмаком президент Трамп, невідомо.
Єрмак теж підтвердив, що зустрічався з Джуліані. "Він сказав, що дуже зацікавлений у тому, щоб новий уряд був відкритим і розслідував усі ці справи", - розповів Єрмак про зустріч із Джуліані.
Він сказав, що обговорював з адвокатом Трампа візит Зеленського в США і розслідування, але додав, що вони не говорили про зв'язок між цими двома подіями.
Нагадаємо, що Джо Байден, який оголосив про свою участь у президентській гонці 2020 року, виступаючи перед донорами у суботу у Південній Кароліні, назвав чинного президента Дональда Трампа "клоуном".
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