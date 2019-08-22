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ПОЛІТИКА НОВИНИ

NYT: адвокат Трампа обговорював справу Байдена з помічником Зеленського

Джуліані знову шукає компромат на Байдена в Україні
Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак нещодавно зустрічався в Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.
NYT: адвокат Трампа обговорював справу Байдена з помічником Зеленського Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вони говорили про запланований візит президента України в США, а також про два питання, які становлять інтерес для Трампа. Перше стосується чуток про те, що українські відомства допомагали Гілларі Клінтон на виборах у 2016 році. Друге пов'язане з впливом Джо Байдена на українських політиків під час перебування на посаді віцепрезидента США і роботою його сина в газовій компанії Burisma Group, повідомляє газета The New York Times.

У коментарі NYT Джуліані визнав, що "наполегливо закликав" Єрмака "просто розслідувати ці чортові речі". За його словами, після зустрічі з помічником Зеленського в нього склалося переконання, що Україна дослухається до його прохання.

Джуліані стверджує, що вів переговори як приватна особа, але за сприяння Державного департаменту. Чи знав про його контакти з Єрмаком президент Трамп, невідомо.

Єрмак теж підтвердив, що зустрічався з Джуліані. "Він сказав, що дуже зацікавлений у тому, щоб новий уряд був відкритим і розслідував усі ці справи", - розповів Єрмак про зустріч із Джуліані.

Він сказав, що обговорював з адвокатом Трампа візит Зеленського в США і розслідування, але додав, що вони не говорили про зв'язок між цими двома подіями.

Нагадаємо, що Джо Байден, який оголосив про свою участь у президентській гонці 2020 року, виступаючи перед донорами у суботу у Південній Кароліні, назвав чинного президента Дональда Трампа "клоуном".

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