NYT: Британське авіаобладнання могло опинитися в росії попри санкції — компанії заперечують

Скандал отримав політичне забарвлення.

Британська аерокосмічна компанія H.R. Smith Group і її індійський торговельний партнер Hindustan Aeronautics заперечують, що обладнання, яке постачалося з Великої Британії до Індії, зрештою потрапило до росії.

Це спростування пролунало після публікації The New York Times, у якій стверджувалося, що поставки могли бути переправлені до російського оборонного комплексу, попри чинні санкції з боку Заходу.

За даними видання, у 2023-2024 роках H.R. Smith експортувала до Індії обладнання, яке оцінюється як критично важливе для російських військових систем. Йшлося про авіаційні передавачі, антени та кабінне обладнання. У центрі уваги опинилася фірма Hindustan Aeronautics ‒ провідний партнер російської компанії "Рособоронекспорт".

Попри неодноразові запити про коментарі, Hindustan Aeronautics публічно не реагувала. Водночас адвокат H.R. Smith нещодавно передав The Times заяву індійської компанії, у якій та запевнила, що британське обладнання не перепродавали в росію.

У H.R. Smith також наполягають, що їхнє обладнання призначене для цивільного використання, зокрема в індійській системі пошуково-рятувальних операцій. Адвокат компанії Нік Вотсон наголосив, що ці компоненти "не призначені для військового застосування" та "підтримують лише рятувальні операції". В індійській заяві також уточнюється, що деталі використовуються в гелікоптерах, які експлуатуються всередині країни.

Утім, за інформацією The Times, супровідна документація засвідчила, що вже через кілька днів після прибуття обладнання до Індії, ті самі компоненти з аналогічними ідентифікаційними кодами були відправлені до росії. Хоча коди стосуються певних типів техніки, як-от радіоелектронні прилади, вони можуть охоплювати широкий спектр продукції. В H.R. Smith наполягають, що лише за цими кодами неможливо достеменно встановити, що саме їхнє обладнання потрапило до рф.

Ситуація викликала додаткову увагу через політичний контекст. У 2023 році H.R. Smith перерахувала близько 130 тисяч доларів правопопулістській партії Reform UK ‒ через два дні після того, як її очолив Найджел Фарадж. Компанією володіє бізнесмен Річард Сміт, який має офіс у будівлі на Тафтон-стріт у Вестмінстері ‒ відомій як центр британських правих аналітичних і лобістських структур.

Фарадж у коментарі The Times заявив, що "ніколи не підтримував дії путіна", але відмовився коментувати ситуацію з постачанням обладнання. У партії Reform UK запевнили, що пожертва від H.R. Smith була здійснена відповідно до чинного законодавства.

Хоча Велика Британія та США запровадили санкції проти "Рособоронекспорту" й заборонили будь-які поставки до нього, Індія цього не зробила. Формально британські постачальники можуть співпрацювати з Hindustan Aeronautics, оскільки та не перебуває під санкціями, однак компанії з країн Заходу зобов’язані забезпечити, щоб їхня продукція не потрапляла до росії через посередників.