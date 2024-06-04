NYT дослідила, що росіяни зрівняли з землею: масштаби руйнувань важко осягнути

В Україні було зруйновано більше будівель, ніж якби кожну будівлю на Мангеттені зрівняли з землею чотири рази.

Навіть якщо війна закінчиться завтра, багатьом українцям не буде куди повертатися. Небагато країн з часів Другої світової війни зазнали такого рівня руйнувань. Йдеться про занадто величезну зруйновану територію. Кожна битва, кожне бомбардування, кожен ракетний удар, кожен спалений будинок залишили свій слід на кількох лініях фронту, що проходили туди і назад протягом більш ніж двох років.

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що для публікації видання використало детальний аналіз багаторічних супутникових даних і створило запис про кожне місто, кожну вулицю, кожну будівлю, яка була зруйнована.

"Масштаб важко осягнути. В Україні було зруйновано більше будівель, ніж якби кожну будівлю на Мангеттені зрівняли з землею чотири рази. Частини України, віддалені одна від одної на сотні кілометрів, виглядають як Дрезден чи Лондон після Другої світової війни, або як сектор Газа після піврічних бомбардувань", – йдеться у публікації.

Вказано, що понад 900 шкіл, лікарень, церков та інших установ були пошкоджені або зруйновані, як показує аналіз, навіть незважаючи на те, що ці об'єкти чітко захищені Женевськими конвенціями. Однак зазначається, що вказані оцінки не включають Крим і частину Західної України, де точні дані були недоступні. Справжні масштаби руйнувань, ймовірно, ще більші, і вони продовжують зростати.

За словами журналістів, українські війська також завдали значної шкоди, бомбардуючи передові російські позиції та атакуючи території, утримувані росією, такі як Крим і Донецьк. Хоча не завжди можливо визначити, яка сторона несе відповідальність, руйнування, зафіксовані на підконтрольних росії територіях, бліднуть у порівнянні з тим, що спостерігається на українській стороні.

Газета пише, що збитки обчислюються мільярдами, але справжня ціна набагато вища. Зруйновані цілі міста, такі як Ма́р'їнка в Донецькій області. Люди не мають куди повертатись. Багато в чому історія цього міста – його близькість, вразливість і руїна – є історією цієї війни і, можливо, всіх воєн.

Мар'їнка починалася як хутір, заснований у 1843 році селянами та козаками з євразійського степу. Легенда свідчить, що свою назву воно отримало від імені дружини засновника, привітної Марії. На початку 20-го століття вся ця смуга східної України перетворилася на промисловий центр. Мар'їнка, що знаходиться за 15 миль від Донецька, перетворилася з тихого фермерського містечка на жваве передмістя. Коли в 1991 році розпався Радянський Союз, Мар'їнка занурилася в безлад. Ситуація стабілізувалася до 2010 року. Мар'їнка процвітала і зросла до 10 000 осіб.

Але навесні 2014 року все знову змінилося. Лінія фронту між Україною та росією пролягла через Мар'їнку. Люди зачинялися, боячись обстрілів. Базові послуги були зруйновані. 24 лютого 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, одним із перших об'єктів атаки стала Мар'їнка. Цього разу росіяни бомбардували місто з авіації та важкої артилерії, завдавши значно більшої шкоди, ніж у 2014 році. листопаді 2022 року волонтерська група парамедиків "Білі ангели" евакуювала останніх мешканців Мар'їнки. Українські військові втратили Мар'їнку у грудні 2023 року.

Журналісти наводять у приклад й інші міста, що значно постраждали під час війни. У перші місяці війни росіяни швидко захопили кілька міст на сході України, вони майже захопили Київ. Приміські райони навколо Києва, такі як Ірпінь, досі несуть на собі шрами вторгнення. Мільйони квадратних футів будівель були пошкоджені в результаті запеклих міських боїв.

Харків, друге за величиною місто України, постраждав від обстрілів, які тривають і сьогодні. Значна частина міста була пошкоджена артилерійськими ударами у 2022 році. Після того, як українці відтіснили російські війська, росіяни перейшли до ракет більшої дальності. Зараз вони знову наближаються.

Десятиліттями росіяни застосовували агресивний стиль ведення війни - зрівняти з землею місто, як Рубіжне, і захопити його руїни. У 2022 році в Маріуполі кілька місяців точилися бої, перш ніж було захоплено останній бастіон українських сил, що опинився в пастці на металургійному заводі. Жодне місто в Україні не зазнало таких руйнувань.

росіяни були змушені вийти з Херсона у 2022 році, але на шляху до відходу вони застосували артилерію, руйнуючи будівлі та вбиваючи мирних жителів. Наступної весни, за свідченнями, росія зруйнувала величезну дамбу біля Нової Каховки, випустивши потоки води, які завдали значної шкоди нижче за течією, зокрема в Олешках.