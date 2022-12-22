NYT ідентифікували десятки військових рф, причетних до вбивств у Бучі

Журналісти виявили десятки російських військових, які причетні до вбивств мирних жителів у Бучі. Йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку , зокрема "псковських десантників"

Журналісти виявили десятки російських військових, які причетні до вбивств мирних жителів у Бучі. Йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку , зокрема "псковських десантників", пише The New York Times.

Було проаналізовано записи телефонних розмов, документи та інтерв’ю, переглянуто тисячі годин відео, як у березні російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі.

За даними NYT, вони виявили, що більшість доказів свідчать про звірства російських десантників 234-го полку. Окупанти намагалися приховати символіку на військовій техніці, але її залишили у Бучі разом з документацією та особистими записами росіян.

На одному з паперів вказано номер військової частини псковських десантників – в/ч 74268. Крім цього, росіяни залишили нарукавні знаки полку.

Росіяни відбирали у цивільних мобільні телефони та одразу телефонували на росію. Журналістам вдалося викрити дані 22 окупантів із 234-го десантно-штурмового полку.

На вулиці Яблунській журналістам вдалося ідентифікувати тіла 36 жертв росіян. Видання також опублікувало мапу виявлених тіл.

У NYT наголосили, що не можуть бути впевненими стосовно інформації про вбитих. Натомість стосовно перебування 234-го полку в Україні свідчать й інші дані.

Командир полку Артем Городілов перебував у Білорусі серед російських військових перед вторгненням до України. Пізніше схожого на Городілова командира бачили у Бучі з двома охоронцями. Він ходив вулицями міста біля тіл цивільних українців.

Нагадаємо, що президент рф путін нагородив Городілова та інших російських військових орденами “Мужності”. За цим світ дізнався про “різанину у Бучі”.