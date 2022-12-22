Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

NYT ідентифікували десятки військових рф, причетних до вбивств у Бучі

22 грудня 2022, 18:27
NYT ідентифікували десятки військових рф, причетних до вбивств у Бучі
російські військові вбивці у Бучі
Журналісти виявили десятки російських військових, які причетні до вбивств мирних жителів у Бучі. Йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку , зокрема "псковських десантників"

Журналісти  виявили десятки російських військових, які причетні до вбивств мирних жителів у Бучі. Йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку , зокрема "псковських десантників", пише The New York Times.

Було проаналізовано записи телефонних розмов, документи та інтерв’ю, переглянуто тисячі годин відео, як у березні російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі.

За даними NYT, вони виявили, що більшість доказів свідчать про звірства російських десантників 234-го полку. Окупанти намагалися приховати символіку на військовій техніці, але її залишили у Бучі разом з документацією та особистими записами росіян.

На одному з паперів вказано номер військової частини псковських десантників – в/ч 74268. Крім цього, росіяни залишили нарукавні знаки полку.

Росіяни відбирали у цивільних мобільні телефони та одразу телефонували на росію. Журналістам вдалося викрити дані 22 окупантів із 234-го десантно-штурмового полку.

На вулиці Яблунській журналістам вдалося ідентифікувати тіла 36 жертв росіян. Видання також опублікувало мапу виявлених тіл.

У NYT наголосили, що не можуть бути впевненими стосовно інформації про вбитих. Натомість стосовно перебування 234-го полку в Україні свідчать й інші дані.

Командир полку Артем Городілов перебував у Білорусі серед російських військових перед вторгненням до України. Пізніше схожого на Городілова командира бачили у Бучі з двома охоронцями. Він ходив вулицями міста біля тіл цивільних українців.

Нагадаємо, що президент рф  путін нагородив Городілова та інших російських військових орденами “Мужності”. За цим світ дізнався про “різанину у Бучі”.


війнавбивстваУкраїнаБучарф тероризм

Останні матеріали

Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
Політика
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
22 грудня 2022, 15:54
Політика
"Уявіть, яку лють відчуває путін, спостерігаючи за виступом Зеленського перед Конгресом США". Про роль Зеленського на вашингтонській сцені – Washington Post
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 13:02
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2022, 09:44
Політика
"У ньому бачили царя. Він просто збожеволів". Підлабузники у владі посилили переконання путіна, що росія легко переможе Україну – The New York Times
Переклад iPress – 21 грудня 2022, 11:57
Путінські яструби нацьковують один одного. Як гіркін
Політика
Путінські яструби нацьковують один одного. Як гіркін "зробив" соловйова та про що це свідчить – Марк Галеотті
Переклад iPress – 21 грудня 2022, 09:17
Наче з фільму
Політика
Наче з фільму "The Americans". У місті штату Нью-Гемпшир виявили російську контрабандну мережу – Boston Globe
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 14:19
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Cуспільство
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 11:31
путінська війна. У росіян не було жодних шансів – New York Times
Політика
путінська війна. У росіян не було жодних шансів – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 10:07
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється