Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

NYT: Китай проводить кібератаки проти росії, щоб здобути військові технології

19 червня 2025, 16:11
NYT: Китай проводить кібератаки проти росії, щоб здобути військові технології
Shutterstock
Хоча москва і Пекін публічно заявляють про "безмежну дружбу", внутрішній документ ФСБ прямо називає Китай "ворогом".

Китай неодноразово здійснював кібератаки на російські державні установи та оборонні компанії з початку повномасштабної війни в Україні. Мета — отримання військових технологій і бойового досвіду росії, який може бути корисним Пекіну в майбутніх конфліктах, зокрема довкола Тайваню.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на витік із ФСБ та аналітиків з кібербезпеки.

Активність китайських хакерів значно зросла в травні 2022 року. Хоча москва і Пекін публічно заявляють про "безмежну дружбу", внутрішній документ ФСБ прямо називає Китай "ворогом", який полює за критично важливою інформацією.

Згідно з даними американської компанії Palo Alto Networks, китайські хакери зламали системи оборонного концерну "Ростех", намагаючись отримати дані про супутникові системи, радари та засоби радіоелектронної боротьби. Інші групи використовували вразливості в Microsoft Word, щоб проникати в російські авіаційні компанії та держустанови.

Російська компанія Positive Technologies у 2023 році зафіксувала серію атак у чутливих секторах, зокрема оборонному, аерокосмічному та охоронному. Хакери використовували шкідливе ПЗ Deed RAT — інструмент, який пов’язують із китайськими урядовими структурами.

Особливо активною є група Mustang Panda, яку у США вважають державною кібершпигунською одиницею Китаю. Вона атакує не лише росію, а й країни Євросоюзу. Аналітики вважають, що група діє під кураторством Міністерства державної безпеки КНР.

Незважаючи на підписані у 2009 і 2015 роках домовленості між росією і Китаєм про невтручання у кіберпросторі, аналітики з самого початку сумнівалися в їхній реальній ефективності. Сьогодні ці сумніви підтверджуються фактами.

Китайкібератакавійськові технологіїросія окупанти

Останні матеріали

Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Європа повинна протистояти Трампу і путіну. Натомість вона віддзеркалює їх – Альберто Алеманно
Політика
Європа повинна протистояти Трампу і путіну. Натомість вона віддзеркалює їх – Альберто Алеманно
Переклад iPress – 18 червня 2025, 06:36
Від Курська до Чорного моря. Війна триває – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Від Курська до Чорного моря. Війна триває – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2025, 14:40
Quo vadis? Куди влучили Ізраїль та Іран 14 червня – Том Купер
Політика
Quo vadis? Куди влучили Ізраїль та Іран 14 червня – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2025, 10:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється