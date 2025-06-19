NYT: Китай проводить кібератаки проти росії, щоб здобути військові технології

Хоча москва і Пекін публічно заявляють про "безмежну дружбу", внутрішній документ ФСБ прямо називає Китай "ворогом".

Китай неодноразово здійснював кібератаки на російські державні установи та оборонні компанії з початку повномасштабної війни в Україні. Мета — отримання військових технологій і бойового досвіду росії, який може бути корисним Пекіну в майбутніх конфліктах, зокрема довкола Тайваню.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на витік із ФСБ та аналітиків з кібербезпеки.

Активність китайських хакерів значно зросла в травні 2022 року. Хоча москва і Пекін публічно заявляють про "безмежну дружбу", внутрішній документ ФСБ прямо називає Китай "ворогом", який полює за критично важливою інформацією.

Згідно з даними американської компанії Palo Alto Networks, китайські хакери зламали системи оборонного концерну "Ростех", намагаючись отримати дані про супутникові системи, радари та засоби радіоелектронної боротьби. Інші групи використовували вразливості в Microsoft Word, щоб проникати в російські авіаційні компанії та держустанови.

Російська компанія Positive Technologies у 2023 році зафіксувала серію атак у чутливих секторах, зокрема оборонному, аерокосмічному та охоронному. Хакери використовували шкідливе ПЗ Deed RAT — інструмент, який пов’язують із китайськими урядовими структурами.

Особливо активною є група Mustang Panda, яку у США вважають державною кібершпигунською одиницею Китаю. Вона атакує не лише росію, а й країни Євросоюзу. Аналітики вважають, що група діє під кураторством Міністерства державної безпеки КНР.

Незважаючи на підписані у 2009 і 2015 роках домовленості між росією і Китаєм про невтручання у кіберпросторі, аналітики з самого початку сумнівалися в їхній реальній ефективності. Сьогодні ці сумніви підтверджуються фактами.