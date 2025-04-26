NYT: Перші 100 днів Трампа стали подарунком для путіна

Це стосується різних процесів, включно з війною в Україні та окремо відносин між США і росією.

Якби кремлівський диктатор владімір путін склав список бажань для Вашингтона, його було б важко перевершити тим, що йому запропонували за перші 100 днів нового терміну президента США Дональда Трампа.

Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що світ побачив і тиск на Україну з метою поступки територій росії, і обіцянку послабити санкції, і навіть прощення за вторгнення в Україну. "Фактично, коли Стів Віткофф відвідав москву для чергових переговорів, президентська концепція миру виглядала відверто односторонньою: росії дозволяється зберегти території, захоплені силою з порушенням міжнародного права, а Україні назавжди забороняється вступати в НАТО", - йдеться в матеріалі.

Але це далеко не все. Деякі інші дії Трампа також відповідають інтересам москви. Від розколу з традиційними союзниками США до змін усередині самої американської державної системи. Зокрема, американський президент послабив позиції США в прихованій кібервійні з росією, припинивши наступальні кібероперації та урізавши програми по боротьбі з російською дезінформацією, втручанням у вибори, порушенням санкцій і військовими злочинами.

Крім того, Трамп позбавив росію від нових торговельних мит, які запровадив майже для всіх інших країн, пославшись на те, що росія і так перебуває під санкціями. Тоді як навіть на Україну поширилися ці мита. ЗМІ також повідомляє, що його команда навіть обговорює можливість зняття санкцій з російського газопроводу "Північний потік - 2" до Європи.

На запитання про те, чим росія повинна буде поступитися в рамках мирної угоди, Трамп відповів лише, що окупанти не отримають під контроль "всю Україну". При цьому журналісти зазначають, що їм цього не вдалося зробити навіть протягом трьох років повномасштабної війни.

Аналітик корпорації RAND Самуель Чарап зазначив, що багато дій Трампа навряд чи від початку були спрямовані на задоволення інтересів москви, але в кремлі, безумовно, раді цьому. Водночас Чарап додав, що мирний план щодо України від Трампа, хоч і схиляється на користь москви, не враховує низку ключових вимог росії - наприклад, повної заборони на присутність іноземних військ на території України.

Однак також повідомляється і те, що ідея про збереження за росією окупованих територій вже давно сприймається "як неминуча реальність". Тоді як Трамп і зовсім захотів піти далі, запропонувавши офіційно визнати російський контроль над Кримом.