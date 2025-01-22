NYT: Північна Корея готується відправити нові війська для підтримки росії

Військові з КНДР діють у Курській області як окрема бойова сила.

Протягом наступних двох місяців Північна Корея відправить нових солдатів на війну в Україні, щоб вони воювали на боці росії.

Про це пише The New York Times з посиланням на високопоставленого посадовця оборони США.

Співрозмовник NYT не розкрив подробиць.

Військові з КНДР діють у Курській області як окрема бойова сила, кажуть співрозмовники NYT зі США та України. Вони відрізняються від росіян мовою, підготовкою та військовою культурою. Здебільшого на Курщині воюють північнокорейські війська спеціального призначення — їх готували для нанесення точкових ударів, але росія в основному використовує їх як піхоту.

Північнокорейці, на відміну від росіян, не відступають за великих втрат, а під час захоплення території не намагаються її втримати, а залишають її захищати російський військам. При пораненні, щоб не потрапити в полон, вони підривають гранату під собою. А під час атак дронів корейські військові відправляють одного солдата як приманку, щоб інші могли збити БпЛА, описує NYT.

російським військовим насилу вдається спільно діяти з північнокорейцями під час виконання бойових завдань. Щонайменше двічі через проблеми з комунікацією російські та північнокорейські військові вступали в бій один з одним. Зараз до груп військових із КНДР додають російськомовних військових або перекладачів, але такі групи не дуже ефективні.

Разом із північнокорейськими солдатами в росію, за даними української військової розвідки, приїхали щонайменше три генерали і близько 500 офіцерів. Генерали сидять у російському командному штабі і визначають цілі, сказали NYT джерела в Пентагоні. За словами одного зі співрозмовників газети, північнокорейські командири керують військами на полі бою, щоб ті не спілкувалися з російськими військовими, аби уникнути непорозумінь.