NYT пояснив, як війна в Україні об'єднала Захід і ізолювала росію

путін прагнув не стільки розірвати відносини із Заходом, скільки змінити баланс на свою користь — через демонстрацію сили та поразку України.

російський диктатор владімір путін розпочав повномасштабну війну проти України в 2022 році, сподіваючись на слабкість і розбрат у лавах Заходу. Проте ставка кремля виявилась хибною — вторгнення лише згуртувало Європу та США й остаточно налаштувало їх проти росії.

Про це пише професор історії Майкл Кіммедж у своїй колонці для The New York Times.

За його словами, путін прагнув не стільки розірвати відносини із Заходом, скільки змінити баланс на свою користь — через демонстрацію сили та поразку України. Швидка перемога дала б росії статус домінуючої сили у Східній Європі, а НАТО могло б розколотися.

Однак реальність виявилася іншою: НАТО розширилося, Німеччина модернізує свою армію, а Фінляндія та Швеція приєдналися до Альянсу. Водночас кремль остаточно втратив будь-який вплив на європейську безпеку.

Професор зазначає, що навіть потенційна перемога Дональда Трампа на виборах у США не зможе змінити ситуацію на користь росії. На думку Кіммеджа, Трамп не здатен "віддати" путіну Україну чи розколоти Захід, попри його минулі симпатії до кремля.

"путін не просто розв’язав війну, яку не може виграти. Він зробив щось набагато гірше — змусив Європу перетворитися на військову противагу росії", — підсумовує Кіммедж. На його думку, для москви це стратегічна поразка, яка матиме наслідки на покоління вперед. Єдиний шлях до відновлення діалогу — припинення війни на умовах України, чого путін, найімовірніше, не зробить.