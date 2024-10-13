NYT проаналізував навіщо росія посилила атаки по портовій інфраструктурі України
13 жовтня 2024, 17:45
Фото: Укрінформ
За кілька тижнів окупанти вбили 14 осіб і поранили ще 28 мирних жителів.
росія посилила ракетні атаки на Одесу, українську портову інфраструктуру і цивільні судна в Чорному морі, що, як заявляють експерти, є спробою завдати шкоди економіці України і порушити експорт. За кілька тижнів окупанти вбили 14 осіб і поранили ще 28 мирних жителів, повідомляє Місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні. Під час останнього удару рф поцілила по двоповерховому житловому будинку, унаслідок чого загинула дівчинка-підліток і ще троє людей.
Про це пише The New York Times.
ЗМІ пише, що удари по кораблях були спрямовані здебільшого на судна "під прапорами невеликих країн, які навряд чи вживуть заходів у відповідь проти росії".
Наприклад, постраждали контейнеровоз під прапором Палау і судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Головний представник Європейської комісії із зовнішніх зв'язків звинуватив росію у використанні зброї проти "поставок продовольства з України".
"росія безпосередньо націлюється на постачання продовольства найбільш нужденним людям. Усі ці дії є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути негайно припинені", пише видання.
Загалом від 24 лютого 2022 року окупанти знищили або пошкодили близько 300 портових споруд в Одеській області, зазначив заступник прем'єр-міністра з питань відновлення України Олексій Кулеба. ЗМІ пише, що тільки за останні три місяці росія здійснила близько 60 обстрілів по портовій інфраструктурі, пошкодивши 22 цивільних судна і 177 одиниць техніки, і поранивши до 80 цивільних (співробітників логістичних компаній, членів екіпажів і працівників портів).
"Український уряд заявляє, що ці удари спрямовані на зниження експортного потенціалу України, який для зерна здійснюється в основному морським шляхом. За словами Кулеби, від цього насамперед страждають країни, що розвиваються, і Європа. Загалом близько 40 країн отримують українське зерно, зокрема в Африці, Китаї та на Близькому Сході, а також у Європі", - йдеться в матеріалі.
Наразі українські фермери та експортери серйозно занепокоєні через цю ситуацію, оскільки сільськогосподарський сектор є ключовим джерелом доходів для бюджету України, заявляє заступник голови "Української аграрної ради" Денис Марчук. Він зазначає, що якщо росії вдасться "вибити" Україну з цього процесу, окупанти зможуть укладати вигідні угоди з продажу власного врожаю і поповнювати бюджет для військових цілей.