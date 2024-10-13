NYT проаналізував навіщо росія посилила атаки по портовій інфраструктурі України

За кілька тижнів окупанти вбили 14 осіб і поранили ще 28 мирних жителів.

росія посилила ракетні атаки на Одесу, українську портову інфраструктуру і цивільні судна в Чорному морі, що, як заявляють експерти, є спробою завдати шкоди економіці України і порушити експорт. За кілька тижнів окупанти вбили 14 осіб і поранили ще 28 мирних жителів, повідомляє Місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні. Під час останнього удару рф поцілила по двоповерховому житловому будинку, унаслідок чого загинула дівчинка-підліток і ще троє людей.

Про це пише The New York Times.

ЗМІ пише, що удари по кораблях були спрямовані здебільшого на судна "під прапорами невеликих країн, які навряд чи вживуть заходів у відповідь проти росії".

Наприклад, постраждали контейнеровоз під прапором Палау і судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Головний представник Європейської комісії із зовнішніх зв'язків звинуватив росію у використанні зброї проти "поставок продовольства з України".