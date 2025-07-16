NYT: республіканці в Конгресі змінили риторику й дедалі активніше підтримують Україну

Їхня позиція різко змінилася після заяв Трампа.

Менше ніж два роки тому багато республіканців у Палаті представників виступали з критикою подальшої підтримки України. Однак сьогодні дедалі більше з них змінюють свою позицію, наслідуючи політичний курс президента Дональда Трампа.

Про це пише The New York Times.

Зрушення відбулося після того, як глава Білого дому оприлюднив свій новий підхід до військової допомоги Україні.

Також Трамп заявив, що США готові надати додаткове озброєння, але лише за умови, що не оплачуватимуть поставки наперед.

Конгресмен-республіканець від штату Вісконсин Деррік Ван Орден ще навесні критикував адміністрацію Джо Байдена за відсутність чіткого плану підтримки України. Але вже у понеділок, 14 липня, він відкрито підтримав позицію Трампа щодо збільшення військової допомоги Києву.

"Я повністю довіряю Дональду Трампу. Я називаю його миротворцем. Він знає, що робить", – заявив конгресмен Деррік Ван Орден.

Ще один республіканець і представник штату Огайо Уоррен Девідсон також підтримав новий підхід Трампа.

"Президент має рацію, коли каже, що ми продамо цю зброю країнам НАТО. Якщо вони хочуть – можуть її купити", – сказав він.

Видання зазначає, що віцепрезидент Джей Ді Венс був одним із найвідвертіших критиків військової допомоги Україні. Минулої весни він заявляв, що Україна не зможе виграти війну, а США не мають ресурсу постачати їй усе необхідне озброєння.

Однак цього тижня Венс мовчки стояв поруч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, коли той презентував новий план військової допомоги Україні.

При цьому Трамп прагне дистанціюватися від підходу свого попередника Джо Байдена. Він підкреслив, що нова зброя передається не з метою досягнення військової перемоги, а для того, щоб українські сили змогли утриматися на фронті до моменту, коли з'являться реальні умови для мирних переговорів.