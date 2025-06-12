NYT: росія і Китай отримають стратегічну перевагу під водою через кліматичні зміни

У міру нагрівання глобального океану підводним човнам стане ще легше сховатися в глибинах.

Вже понад століття підводні човни залишаються серед найважливіших та найбільш смертоносних засобів ведення війни великого масштабу. І схоже, що глобальне потепління лише додасть актуальності цьому виду озброєнь.

Про це пише The New York Times (NYT).

Як відомо, підводні човни можуть не лише блокувати судноплавство в зоні своєї відповідальності, але й завдавати дистанційних ударів по ворожій території, в тому числі ядерними ракетами. При цьому сучасні субмарини вкрай важко виявити під водою, що і робить їх козиром в рукаві будь-якої великої держави із претензіями на глобальне чи регіональне домінування.

Нове дослідження вчених, які вивчають наслідки глобального потепління, показало, що у міру нагрівання глобального океану підводним човнам стане ще легше сховатися в глибинах. І це очевидно робить підводні човни ще більш корисною зброєю.

NYT зауважує, що основним методом виявлення субмарин в океані залишається акустичний пеленг – їх знаходять за звуком двигунів. Але виявилося, що дальність такого пеленгу є тим меншою, чим теплішою стає вода в океані.

Дослідник Мауро Гіллі, який вивчає військові технології, разом із командою підрахував, дистанція виявлення російських підводних човнів, наприклад, біля атлантичного узбережжя Франції до кінця поточного століття може скоротитися вдвічі. Подібна динаміка спостерігається і в західній частині Тихого океану, де діють китайські та американські підводні човни: там дистанція виявлення може скоротитися на 20%.

Закони фізики тут працюють наступним чином. У теплій воді звук поширюється швидше, але разом з тим він має тенденцію "згинатися" в напрямку холодніших шарів води, де він рухається повільніше. Отже, в умовах глобального потепління, коли поверхня води нагрівається сильніше, звукові хвилі більш різко спрямовуються вниз, до холодніших шарів води. Через це відстань, на якій гідролокатори можуть почути підводні човни, скорочується.

За словами доктора Гіллі, цей ефект може мати важливі стратегічні наслідки, зокрема в контексті ядерного стримування. росія та Китай, можуть скористатися кліматичними змінами для відправки підводних човнів у ті частини океану, де цей ефект буде більш вираженим. Наприклад, до Північної Атлантики.

Втім, не скрізь глобальне потепління гратиме на руку підводникам. На мілководді, де немає глибинних шарів холодної води, виявлення човнім стане навіть легшим, бо в теплій воді звук поширюється швидше. Це наприклад стосується більшої частини Японського моря, де можуть діяти північнокорейські підводні човни.