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ПОЛІТИКА

NYT: росія робить ставку на швидкі прориви мотогрупами

19 травня 2025, 14:39
NYT: росія робить ставку на швидкі прориви мотогрупами
Фото: з вільного доступу
російські військові використовують мотоцикли, щоб швидко перетнути заміновані ділянки та вийти на українські позиції, уникаючи при цьому масованих ударів дронів і артилерії.

російські війська дедалі частіше використовують мотозагони — тактику швидкого прориву за допомогою мотоциклів, баггі та скутерів. Попри великі втрати, ця стратегія дозволяє обходити традиційні оборонні системи України й виснажує ЗСУ.

Про це пише The New York Times.

"Це тактика тисячі маленьких ударів", — пояснив речник 28-ї механізованої бригади Євген Алхімов.

російські військові використовують мотоцикли, щоб швидко перетнути заміновані ділянки та вийти на українські позиції, уникаючи при цьому масованих ударів дронів і артилерії. Атаки зазвичай відбуваються без прикриття — водії рухаються зигзагоподібно по пересіченій місцевості.

"Водії мотоциклів могли мати від п’яти до десяти хвилин, щоб штурмувати українські окопи та атакувати", — каже військовий експерт Павло Нарожний.

Попри численні втрати — лише за один штурм у Покровську було знищено 100 мотоциклів і 240 військових, — мотозагони продовжують діяти. Як каже Нарожний:

"Зараз вони становлять від 20 до 25 відсотків російських атак. Україні важко витримувати такі безперервні атаки".

Мета не в знищенні піхоти, а в проникненні в тил для удару по мінометних розрахунках та операторах дронів — фахівцях, яких важко замінити.

Спочатку мотоатаки з’явились у квітні 2024 року як імпровізована відповідь на удари дронів. Восени стали масовими в Харківській та Донецькій областях, де бронетехніка стала майже непридатною.

"Хоча зараз у них менше бронетехніки, а також немає обмежень у скороченні робочої сили, мотоцикли – це саме те, що потрібно для цієї роботи", — пояснює Валерій Рябих з Defence Express.

Тактика стає дедалі витонченішою: застосовується РЕБ,но мотогрупи доповнюються двома пасажирами, що дозволяє продовжувати атаку навіть після знищення одного з них.

російське командування вже розглядає можливість формалізації мотозагонів: мотоцикли можуть стати стандартним обладнанням військ. Це свідчить про намір інтегрувати тактику у стратегію бойових дій.

"Окремі атаки самі по собі неефективні... але як частина ширшого тактичного плану виснаження — вони виконують свою роботу", — каже Євген Алхімов.

"Ми побачимо набагато більше мотоциклів, баггі, скутерів, автомобілів на фронті. Це нова війна", — додав Павло Нарожний.

війнаатакаЗСУросія окупанти

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