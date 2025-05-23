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ПОЛІТИКА

NYT: росія роками вербувала елітних шпигунів у Бразилії під фальшивими іменами

23 травня 2025, 13:42
NYT: росія роками вербувала елітних шпигунів у Бразилії під фальшивими іменами
Фото: Ukrinform
Зазначається, що політично нейтральна Бразилія стала ідеальною країною для створення "Шпигунської фабрики".

російська розвідка протягом десятиліть використовувала Бразилію як "інкубатор" для своїх елітних офіцерів-шпигунів.

Про це пише The New York Tmes.

Згідно з дослідженням, російські агенти замінили своє минуле новими особистостями, з бразильськими свідоцтвами про народження і довгий час жили під прикриттям. Потім їх відправляли по всьому світу, щоб вести шпигунство на користь росії, з бездоганними історіями прикриття, які дозволяли їм діяти в тіні з повною безкарністю.

"По суті, росіяни перетворили Бразилію на складальний конвеєр для глибоко законспірованих оперативників", - писала The New York Times.

Зазначається, що політично нейтральна Бразилія стала ідеальною країною для створення "Шпигунської фабрики". Однак вторгнення росії до України призвело до того, що цей проєкт було розкрито ЦРУ.

У квітні 2022 року ЦРУ, вивчаючи тих, хто проходив стажування в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, який розслідував російські воєнні злочини, натрапило на молоду людину на ім'я Віктор Мюллер Феррейра. У нього було безліч документів, які підтверджували б те, що він бразилець: паспорт; докази того, що він пройшов військову службу в Бразилії, і навіть здобув ступінь на своє бразильське ім'я в Університеті Джона Гопкінса в США. Але на той час ЦРУ вже знало, що справжнє ім'я Феррейри - Сергій Черкасов, і що він росіянин, який працює на військову розвідку країни, пише NYT.

Як згодом встановила федеральна поліція Бразилії, у Черкасова було бразильське свідоцтво про народження, у якому його було названо сином жінки, чия особистість була справжньою. Однак коли поліція пішла поговорити з сім'єю жінки, вони дізналися, що у неї ніколи не було дитини.

Цей прорив привів бразильську владу до справ інших росіян, які отримали підроблені документи та посвідчення особи. Один із них, відомий як Герхард Даніель Кампос Віттіх, мешкав у Ріо-де-Жанейро, однак насправді був Артемом Шмиревим, високопоставленим російським розвідником. У Шмирьова також була російська дружина Ірина, шпигунка, яка працювала в Греції.

Шмирьов втік із Бразилії у 2022 році, якраз коли бразильська влада почала наближатися до розкриття схеми. Також щонайменше шестеро інших агентів із підробленими іменами уникли арешту, включно з жінкою, яка назвалася Марією Ізабель Мореско Гарсією, яка заявила, що вона модель. Вважається, що всі вони повернулися в росію.

Заарештований був тільки Черкасов. Він залишається у в'язниці в Бразиліа, засуджений за підробку документів. російський уряд заявив, що він є розшукуваним наркоторговцем, і зажадав його якнайшвидшої екстрадиції. Бразильська влада відхилила запит.

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