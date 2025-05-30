NYT: росія відновлює наступ на Донбасі на тлі мирних перемовин

рф готує масштабну кампанію з повного захоплення Донеччини до кінця року.

У травні російські війська розпочали скоординований наступ на Донбасі, одночасно ініціювавши перший із 2022 року дипломатичний діалог із Києвом.

Як повідомляє The New York Times, рф намагається поєднати військовий тиск з дипломатичними ініціативами, щоб досягти переваги на переговорах.

Попри часткові успіхи та зміну тактики, суттєвого прориву на фронті немає. Армія рф після зимової паузи модернізувала дрони, посилила координацію та зосередилася на безпілотниках, однак наступ просувається повільно.

Президент рф владімір путін заявив, що метою є створення "буферної зони", натомість західні експерти вбачають у діях кремля спробу нав’язати ультиматуми Україні. Аналітики припускають, що військова ескалація може бути спробою отримати вигідні позиції до майбутніх переговорів.

російська пропозиція нових перемовин на 2 червня була зустрінута Києвом із обережністю. Президент Володимир Зеленський наголосив, що переговори під щоденними обстрілами є неможливими. Водночас Міноборони України підтвердило готовність до діалогу за умови припинення вогню.

Аналітична платформа Deepstate зафіксувала подвоєння темпів просування рф у травні — до 9 км² на добу, переважно в Донецькій області. Експерти також попереджають про зростання загроз на півночі, зокрема в Сумській області.

Масований удар у ніч на 25 травня, коли рф випустила 367 ракет і дронів, став найбільшим за весь час війни. Загинули щонайменше 12 людей. ООН повідомляє про понад 200 загиблих серед цивільного населення лише у квітні.

Аналітик Дмитро Кузнець вважає, що росія прагне не лише воєнних цілей, а й психологічного тиску на українське суспільство та Захід. За його словами, кремль "повільно, але впевнено" просувається, водночас тестуючи готовність опонентів до поступок.