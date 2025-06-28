NYT: росія захопила стратегічне літієве родовище в Україні

Крім того, російські окупанти наближаються під час наступу до нових родовищ титану та інших сировинних матеріалів, таких як уран.

російські окупанти здобули контроль над цінним родовищем літію в Донецькій області, таким чином позбавивши Україну важливого активу, який міг підтримати нове економічне партнерство зі США.

Про це пише The New York Times.

Відомо, що родовище знаходиться недалеко від села Шевченко. Його було захоплено декілька днів тому.

"Хоча родовище є відносно невеликим - його площа становить лише 100 акрів - галузеві аналітики вважали його одним з найцінніших в Україні через високу концентрацію літію, мінералу, необхідного для виробництва передових технологій, таких як електричні батареї. Сполучені Штати визнали літій критично важливим для своєї економіки та національної безпеки", - зазначили у матеріалі.

Зокрема адміністрація президента США Дональда Трампа хотіла отримати доступ до величезних запасів літію в Україні, які є одними з найбільших у Європі. Для цього Україна та США підписали історичну угоду, яка надає доступ американцям до корисних копалин країни.

Проте окупація родовища у селі Шевченко говорить про основну проблему цієї угоди, а саме - чим більше території захоплюють російські війська в Україні, тим менше ресурсів може надати Київ Вашингтону.

"Якщо російські війська просунуться далі, захоплять все більше території, вони контролюватимуть все більше родовищ корисних копалин. Це проблема для цієї угоди", - наголосив директор американської компанії Critical Metals Corp, яка раніше мала ліцензію на розробку родовища Шевченка, Михайло Жернов.

Водночас міністр економіки України Юлія Свириденко зазначала, що це родовище могло стати першим проєктом, розпочатим в межах угоди. Попри втрату родовища, кілька інвесторів вже виявили зацікавленість, серед яких і Critical Metals Corp.

Однак галузеві аналітики вважають, що ця угода має багато перешкод, серед яких складні процедури ліцензування та застарілі геологічні дослідження, які перекривають справжню цінність надр України.

Своєю чергою, як пише NYT, найбільшим викликом для України є продовження наступу рф на полі бою.

"Окупація росією приблизно п'ятої частини території України означає, що вона вже контролює багато родовищ титану, марганцю та інших важливих корисних копалин, як показує карта, складена Інститутом вивчення війни, дослідницькою групою з Вашингтона. російські війська також знищили або захопили деякі з найбільших вугільних шахт України", - нагадали у матеріалі.

Крім того, російські окупанти наближаються під час наступу до нових родовищ титану та інших сировинних матеріалів, таких як уран.

У виданні підкреслили, що Україна має два інших великих родовища літію, які розташовані в центральній частині країни. Однак родовище у Шевченку відрізнялося якістю своєї руди, яка складається переважно зі сподумену. Це мінерал, який має високий вміст літію.

Водночас окупаційна влада вже націлилася на це родовище літію. Зокрема так званий віце-прем'єр невизнаної "ДНР" Володимир Єжиков заявив, що гірничодобувний підрозділ російського державного ядерного гіганта "Росатом" проявив інтерес до родовища Шевченка.

"Ми розуміємо, що це родовище є дуже важливим елементом майбутньої економіки і має великий потенціал. Це родовище обов'язково знайде ліцензіата. Обов'язково будуть інвестиції і видобуток літію", - сказав він пропагандистським ЗМІ.