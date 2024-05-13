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NYT розкрила, які завдання поставили перед новим міністром оборони рф

13 травня 2024, 21:33
NYT розкрила, які завдання поставили перед новим міністром оборони рф
Економіст Андрій Бєлоусов вперше з'явившись на публіці в ролі голови Міноборони, говорив про бюрократію, а не про поле бою.

Для кремлівського диктатора путіна призначення нового міністра оборони є новим будівельним матеріалом для ведення тривалої війни. 

Про це пише The New York Time.

За словами журналістів, це свідчить про визнання того, що військове виробництво, яке забезпечує російську війну і підігріває російську економіку, має бути ретельно керованим, щоб витримати війну на виснаження. Водночас, росія грає в довгу гру на полі бою.

У своєму телевізійному виступі в понеділок у верхній палаті російського парламенту, яка, як очікується, затвердить його кандидатуру, Бєлоусов наголосив на бюрократичних деталях швидкозростаючих військових зусиль і не зробив жодного посилання на ситуацію на фронті. Своїм пріоритетом він назвав покращення стандартів догляду та життя для солдатів, ветеранів та їхніх сімей.

Надмірна паперова тяганина, з якою стикаються бійці при отриманні пільг, за його словами, має бути вирішена "в рамках міжвідомчої електронної координації".

Автори підкреслюють, що такі заяви стали яскравим прикладом того, як раптовий підйом небагатослівного експерта з економічної політики на чолі величезного військового апарату, став новим компонентом стратегії путіна, спрямованої на перемогу над Україною і Заходом у війні на виснаження.

В статті вказано, що путін зосередився на підпорядкуванні економіки країни своїм військовим потребам, розраховуючи на те, що війна в Україні або, принаймні, мілітаризоване протистояння із Заходом може визначити майбутнє росії на довгі роки.

"Пріоритетом путіна є війна, а війна на виснаження виграється економікою", – сказала Олександра Прокопенко, колишній співробітник російського центрального банку, яка зараз працює в Євразійському центрі Карнегі в Берліні.

За більш ніж шість років роботи на посаді економічного радника путіна пан Бєлоусов здобув репутацію переконаного прихильника домінуючої ролі держави в економіці та високих державних витрат. Призначення методичного бюрократа для нагляду за військовими зусиллями росії також збігається з консолідацією повільнішої російської стратегії на полі бою.

Невдалі спроби приголомшити ворога в перший місяць вторгнення у 2022 році за допомогою бронетанкових ударів і десанту поступилися місцем систематичному прориву української оборони вздовж більшої частини фронту. Ця стратегія дозволила рф використовувати свою перевагу в живій силі і вогневій потужності для поступового просування вперед проти перенапружених і виснажених захисників України.

Військові аналітики кажуть, що новий наступ має мало шансів на захоплення Харкова, другого за величиною мегаполісу України. Але, схоже, що ці атаки дозволили відтягнути на себе підкріплення з інших ділянок фронту.

міністр оборонивійна в Україніросія окупанти

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