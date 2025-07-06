NYT розкрило, чому у критичний момент Іран залишився сам

путін є цинічним маніпулятором, зацікавленим лише у своїх стратегічних інтересах, вважає експерт

Хоч росію, Китай, Іран і Північну Корею об'єднують спільна антизахідна риторика та певна координація, реальна взаємодопомога між цими країнами у конфліктах обмежена, що підриває ідею про існування повноцінної "осі" автократичних союзників.

Про це свідчать останні події в Ірані, коли у критичний момент ні рф, ні КНР, ні КНДР не прийшли йому на допомогу, пише The New York Times.

У статті зазначається, що коли росія заручилася допомогою Китаю, Північної Кореї та Ірану у війні проти України, деякі американські та британські чиновники почали говорити про появу нової "осі", мовляв, здавалося, що ці чотири країни об'єднані авторитаризмом та певною ворожістю щодо США та їхніх союзників.

Але після бомбардувань Ірану Ізраїлем, а згодом і США з'явився сумнів у єдності між цими країнами, адже жодна з них не поспішила підтримати Іран. Китай та росія лише опублікували формальні засудження дій Америки, але, ідеться у матеріалі, "не поворухнули й пальцем, щоб матеріально допомогти Ірану".

"Реальність цього конфлікту виявилася такою, що росія та Китай не побігли на допомогу Ірану. Це лише підкреслює обмеженість концепції "осі". Кожна з них досить егоїстична і не хоче вплутуватися у війни інших. Це дуже різні війни та різні конфлікти. Країни не обов’язково поділяють однакові цінності та інституційні зв’язки так само, як і США та їхні союзники", — сказав директор Центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Олександр Габуєв.