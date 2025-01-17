NYT: США розкрили колись засекречену підтримку української безпілотної індустрії

Розробка нового покоління безпілотників зробила революцію у веденні війни.

Адміністрація Джо Байдена розсекретила частину інформації щодо військової підтримки Києва, серед якої військова індустрії дронів.

Про це інформує американська газета The New York Times.

Американські чиновники розповіли, що США зробили великі інвестиції, які допомогли Україні почати і розширити виробництво дронів у боротьбі з більш численною і краще оснащеною армією рф.

Підтримка, яка "лишалась в тіні", була направлена на допомогу Україні в розробці нового покоління безпілотників і революційних методів ведення воєн.

Крім технічної підтримки Вашингтон витратив порядка 1,5 мільярда доларів, відправлених у вересні того року, на розвиток виробництва дронів.

Радник національної безпеки США Джейк Салліван огролосив, що ця підтримка справила "реальний стратегічний вплив" на перебіг війни.

"Ми бачили, як дрони посідають дедалі більш центральне місце в боротьбі в Україні та посідатимуть центральне місце в усіх майбутніх боях", - сказав він.

Радник з нацбезпеки додав, що робота над безпілотниками почалася після першого контрнаступу українців восени 2022 року, коли стали очевидні межі звичайних можливостей України. Робота також тривала і у 2023 році, але контрнаступ 2023 року став важким уроком для американців зокрема тому, що російські безпілотники атакували танки і бронемашини, надані США і Європою, коли ті намагалися подолати мінні поля.

США допомагали виробникам БпЛА в закупівлі запчастин, а також штати направили в Україну співробітників розвідки для допомоги в розробці програм.

Нещодавно в інтерв'ю директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс згадав про підтримку його відомством програми безпілотників в Україні.

"Я думаю, що наша розвідувальна підтримка допомогла українцям захистити себе. Не тільки обмін розвідданими, а й підтримка деяких систем, які виявилися настільки ефективними", - сказав пан Бернс.

Щ 2023 року США збільшили підтримку українських виробників безпілотників і крім фінансової допомоги, Білий дім працював над налагодженням зв'язків між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками безпілотників.

За словами Саллівана, ці зусилля активізувалися під час підготовки до другого контрнаступу України. Цей наступ у 2023 році в кінцевому підсумку виявився менш успішним. Україні не вдалося відвоювати стільки позицій, скільки вона хотіла, зокрема завдяки використанню Росією безпілотників.

Однак контрнаступ 2023 року став важким уроком - російські безпілотники атакували танки і бронемашини, надані США і Європою, коли ті намагалися подолати мінні поля.

Після контрнаступу американські чиновники заявили, що швидко збільшили підтримку українських виробників дронів, спираючись на зусилля Києва з розвитку власної промисловості. Крім фінансової допомоги, адміністрація Байдена працювала над налагодженням зв'язків між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками безпілотників.