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ПОЛІТИКА

NYT: Трамп спотворює реальність, щоб зменшити підтримку України

20 лютого 2025, 20:43
NYT: Трамп спотворює реальність, щоб зменшити підтримку України
Медіа називає останні заяви республіканця разючим спотворенням реальності.

Президент США Дональд Трамп очорняє Володимира Зеленського та перекладає відповідальність за війну на Україну, щоб підготувати основу для припинення підтримки союзника.

Про це пише The New York Times.

Останній обмін заявами між українським та американським лідерами вказує на те, як багато змінилося у Вашингтоні після інавгурації республіканця. 

"Намагаючись домовитися про мирну угоду з москвою, Трамп переписує історію вторгнення росії в сусідню країну... Україна в цій версії не жертва, а лиходій, — наголошує NYT. — І Зеленський не Вінстон Черчилль наших днів, а "диктатор без виборів", який якимось чином сам розпочав війну та обманом змусив Америку допомогти". 

Медіа називає останні заяви Трампа разючим спотворенням реальності. Там наголошують: по-перше, Зеленський не вмовляв США дати гроші Україні "на війну", по-друге, він був обраний із великою перевагою голосів під час виборів 2019-го. Тим часом справжнім диктатором у матеріалі називають путіна, адже він "залишався при владі чверть століття", а вибори у його країні "багато хто вважав фарсом". 

У NYT погоджуються з тим, що багато американців справді можуть бути проти того, аби їхні податки були спрямовані на війну в іншій країні. Втім, Трамп сьогодні робить дещо гірше — ставить під сумнів законність твердження, що постраждалою стороною є Україна. 

"Кілька разів за останні дні він висловлював глибоке занепокоєння тим, скільки людей було вбито, і яку частину країни було зруйновано. При цьому він вказує на Зеленського, а не на путіна, як на автора всієї цієї бійні", — сказано у матеріалі. 

війнаДональд Трамппідтримка України

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