Нюрнберг оголосив стан катастрофи після пожежі на великій електростанції

Через пожежу на великій електростанції Нюрнберга місто оголосило про стан катастрофи.

У кількох районах міста порушено централізоване теплопостачання, повідомляє "Європейська правда". Електростанція тимчасово виведена з експлуатації, заявив постачальник енергії N-Ergie.

За даними міста, в постраждалих районах існує 1150 пунктів підключення централізованого теплопостачання. Окрім домогосподарств, також постраждали великі компанії, клініка, школи, торговий центр та два заклади для людей похилого віку.

Місто та постачальник енергії створили кризові групи.

У Нюрнберзі зараз спостерігаються температури нижче нуля. Постачання тепла для індивідуальних споживачів довелося тимчасово регулювати, сказали в N-Ergie. Крім того, постачальник попросив усіх споживачів у постраждалих районах зменшити потреби в опаленні та гарячій воді до мінімуму.

Пожежа виникла в понеділок увечері на першому поверсі блоку I електростанції оператора Uniper і, за даними пожежної охорони, поширилася на висоту 80 метрів. Причина досі незрозуміла, розмір збитку ще не визначений. Пожежу вдалося ліквідувати через кілька годин. За попередніми висновками, поранених немає.

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