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Нижня палата парламенту Канади засудила росію за депортацію українських дітей

24 вересня 2023, 11:47
Нижня палата парламенту Канади засудила росію за депортацію українських дітей
Фото: з вільних джерел
Документ вимагає від росії "негайно припинити цю практику й безпечно повернути дітей в Україну".

У Канаді нижня палата парламенту ухвалила резолюцію із засудженням незаконної депортації росією українських дітей на окупованих територіях, розцінивши такі дії загарбників як воєнні злочини та геноцид.

Про це повідомляє Укрінформ. 

"Палата громад рішуче засуджує російську владу за воєнні злочини та геноцид, що полягає у примусовій депортації українських дітей на територію рф з використанням обурливого процесу, відомого як "фільтрація", - йдеться у тексті резолюції.

За словами Бержерона, під російську депортацію підпали щонайменше 19 тисяч українських дітей.

"Основний геноцидний намір цих підлих вчинків очевидний: русифікувати цих дітей і знищити усі їхні культурні ознаки. Я вже мовчу про невимовний біль від розлучення цих дітей із родинами", - наголосив депутат.

Канадавійна в Україніросія окупантидепортація дітей

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