Низка європейських країн зупиняє розгляд заявок на притулок від сирійців

Наразі вже відомо про Німеччину, Австрію, Данію, Норвегію, Чехію, Грецію та Швецію.

Уряди країн розпорядилася призупинити розгляд заяв сирійців про надання притулку після падіння режиму Башара Асада в Сирії.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Спочатку Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини в понеділок, 9 грудня, заморозило прийом заяв від сирійців про надання притулку.

Речник німецького відомства, у зв'язку з ситуацією в Сирії Федеральне відомство з питань міграції та біженців "негайно заморозило" прийом заяв від сирійців про надання притулку.

"Ситуація в Сирії незрозуміла, і дуже важко передбачити, як там розвиватимуться політичні події", – сказав він.

Пізніше такий же крок зробила Австрія.

"Канцлер Карл Негаммер сьогодні доручив міністру внутрішніх справ Герхарду Карнеру призупинити розгляд всіх поточних заяв про надання притулку сирійцям і переглянути всі справи, в яких притулок був наданий", – йдеться в заяві МВС.

Канцелер доручив МВС "підготувати програму впорядкованої репатріації і депортації до Сирії", не уточнивши, як цього можна досягти.

Ще пізніше міграційні відомства Данії та Норвегії оголосили про призупинення розгляду справ на отримання притулку людей із Сирії, де владу нещодавно захопили повстанці-ісламісти.

А вже під вечір понеділка міністерство внутрішніх справ Чехії призупинило розгляд прохань про надання притулку сирійцям після повалення режиму Башара Асада в їхній країні.