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Низка країн ЄС виступила проти передачі російських активів Києву – Politico

25 лютого 2025, 16:05
Низка країн ЄС виступила проти передачі російських активів Києву – Politico
Фото: з вільного доступу
Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і президентка ЄК бояться втратити важелі впливу на майбутніх мирних переговорах, пише видання
Низка європейських країн проти арешту заморожених російських активів, які можуть забезпечити Європі вагоме місце за столом переговорів щодо завершення війни в Україні, котру розпочала рф.
 
Про це пише Politico.
 
Уряди країн Європейського союзу досі не можуть дійти згоди, до чого може призвести потенційна конфіскація активів. На думку міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, цими коштами Європа може замінити американську підтримку Україні.
 
Ідею негайного передавання російських активів Україні підтримують країни Балтії, Польща, Чехія, а також верховна представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
 
Натомість Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловлюються проти арешту російських активів, побоюючись, що так ЄС відлякає міжнародних інвесторів і позбудеться своєї головної переваги під час потенційних мирних переговорів, пише видання.
 
російські активи європейський посадовець, який говорив на умовах анонімності, назвав "розмінною монетою".
 
Президент Франції Еммануель Макрон під час свого перебування у Вашингтоні сказав, що зараз у Європі €230 млрд заблокованих у межах санкцій російських активів, які стануть "частиною переговорів наприкінці війни".  
 
Водночас міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив Politico, що не сприймає "юридичну проблематичність" конфіскації активів як аргумент. На його думку, для цього просто потрібна "політична воля".

 

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