Низку вулиць у Києві 12 травня перекриють у зв'язку з проведенням марафону

"12 травня з 9:00 до 15:00 у Києві у зв'язку з проведенням марафону буде перекрито рух транспорту на певних ділянках"

Низку вулиць у Києві перекриють 12 травня з 9:00 до 15:00 у зв'язку з проведенням марафону.

"12 травня з 9:00 до 15:00 у Києві у зв'язку з проведенням марафону буде перекрито рух транспорту на таких ділянках:

вул. Велика Васильківська – від вул. Євгена Коновальця до площі Льва Толстого;

вул. Жилянська – від вул. Антоновича до вул. Шота Руставелі; вул. Еспланадна – від вул. Рогнединської до вул. Саксаганського;

вул. Саксаганського – від вул. Еспланадної до площі Перемоги; проспект Перемоги – від вул. Гарматної до площі Перемоги в напрямку центру", – зазначають на офіційній сторінці патрульної поліції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас для проїзду будуть відкриті проспект Перемоги (парна сторона), вул. Дегтярівська, вул. Жилянська до НСК "Олімпійський", вул. Борщагівська.