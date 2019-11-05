CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНизку вулиць у Києві перекриють 12 травня з 9:00 до 15:00 у зв'язку з проведенням марафону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Низку вулиць у Києві 12 травня перекриють у зв'язку з проведенням марафону
"12 травня з 9:00 до 15:00 у Києві у зв'язку з проведенням марафону буде перекрито рух транспорту на певних ділянках"
Фото: vidia.org
"12 травня з 9:00 до 15:00 у Києві у зв'язку з проведенням марафону буде перекрито рух транспорту на таких ділянках:
вул. Велика Васильківська – від вул. Євгена Коновальця до площі Льва Толстого;
вул. Жилянська – від вул. Антоновича до вул. Шота Руставелі; вул. Еспланадна – від вул. Рогнединської до вул. Саксаганського;
вул. Саксаганського – від вул. Еспланадної до площі Перемоги; проспект Перемоги – від вул. Гарматної до площі Перемоги в напрямку центру", – зазначають на офіційній сторінці патрульної поліції, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Водночас для проїзду будуть відкриті проспект Перемоги (парна сторона), вул. Дегтярівська, вул. Жилянська до НСК "Олімпійський", вул. Борщагівська.
Нагадаємо, що у листопаді під Києвом провели антикорупційний забіг.
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11 05 2019 19:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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