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Низку вулиць у Києві 12 травня перекриють у зв'язку з проведенням марафону

"12 травня з 9:00 до 15:00 у Києві у зв'язку з проведенням марафону буде перекрито рух транспорту на певних ділянках"
Низку вулиць у Києві перекриють 12 травня з 9:00 до 15:00 у зв'язку з проведенням марафону.
Низку вулиць у Києві 12 травня перекриють у зв Фото: vidia.org

"12 травня з 9:00 до 15:00 у Києві у зв'язку з проведенням марафону буде перекрито рух транспорту на таких ділянках:

вул. Велика Васильківська – від вул. Євгена Коновальця до площі Льва Толстого;

вул. Жилянська – від вул. Антоновича до вул. Шота Руставелі; вул. Еспланадна – від вул. Рогнединської до вул. Саксаганського;

вул. Саксаганського – від вул. Еспланадної до площі Перемоги; проспект Перемоги – від вул. Гарматної до площі Перемоги в напрямку центру", – зазначають на офіційній сторінці патрульної поліції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас для проїзду будуть відкриті проспект Перемоги (парна сторона), вул. Дегтярівська, вул. Жилянська до НСК "Олімпійський", вул. Борщагівська.

Нагадаємо, що у листопаді під Києвом провели антикорупційний забіг.
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11 05 2019 19:58
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