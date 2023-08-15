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ОАЕ і Саудівська Аравія скуповують тисячі чипів Nvidia для розвитку ШІ

15 серпня 2023, 19:05
ОАЕ і Саудівська Аравія скуповують тисячі чипів Nvidia для розвитку ШІ
Фото: з вільних джерел
Дві країни скуповують тисячі високопродуктивних чипів американської компанії Nvidia, щоби створити програмне забезпечення на основі штучного інтелекту.

Про це пише Financial Times.

Ер-Ріяд через Науково-технологічний університет імені короля Абдалли (KAUST) придбав щонайменше 3 тисячі графічних процесорів Nvidia H100.

KAUST отримає цього року 3 тисячі таких чипів загальною вартістю близько $120 млн.

KAUST створює суперкомп'ютер Shaheen III, який почне роботу цього року на 700 суперчипах Grace Hopper, створених Nvidia для використання у сфері ШІ. За допомогою цих чипів KAUST створюватиме власну велику мовну модель за аналогією з GPT-4, на якій заснована технологія ChatGPT, пише газета. 

Глава Nvidia Дженсен Хуан називав H100 першим у світі комп'ютерним чипом, який розроблений для штучного інтелект і створює контент, - технології, які використовують в популярному чат-боті ChatGPT компанії OpenAI.

Вартість H100 сягає $40 тисяч за одну штуку. 

Об’єднані емірати також замовили тисячі чипів Nvidia. В їх державному Інституті технологічних інновацій в Абу-Дабі вже розроблено велику мовну модель Falcon, її використовують для формування зв'язного тексту, зображень і програмного коду.

АЕ вирішили, що хочуть мати власні обчислювальні потужності та кадри, контролювати їх, мати власні платформи і не залежати від китайців чи американців. Що важливо, у них є для цього капітал і енергоресурси, і вони також залучають найкращих світових фахівців", - пише видання. 

Nvidia поставить в цьому році 550 тисяч новітніх чипів H100, здебільшого американським технологічним компаніям. 

Ер-Ріяд і Абу-Дабі раніше публічно заявляли про мету стати лідерами в сфері ШІ.

ОАЕСаудівська Аравіяштучний інтелектпроцесори H100

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