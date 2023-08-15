ОАЕ і Саудівська Аравія скуповують тисячі чипів Nvidia для розвитку ШІ

Дві країни скуповують тисячі високопродуктивних чипів американської компанії Nvidia, щоби створити програмне забезпечення на основі штучного інтелекту.

Про це пише Financial Times.

Ер-Ріяд через Науково-технологічний університет імені короля Абдалли (KAUST) придбав щонайменше 3 тисячі графічних процесорів Nvidia H100.

KAUST отримає цього року 3 тисячі таких чипів загальною вартістю близько $120 млн.

KAUST створює суперкомп'ютер Shaheen III, який почне роботу цього року на 700 суперчипах Grace Hopper, створених Nvidia для використання у сфері ШІ. За допомогою цих чипів KAUST створюватиме власну велику мовну модель за аналогією з GPT-4, на якій заснована технологія ChatGPT, пише газета.

Глава Nvidia Дженсен Хуан називав H100 першим у світі комп'ютерним чипом, який розроблений для штучного інтелект і створює контент, - технології, які використовують в популярному чат-боті ChatGPT компанії OpenAI.

Вартість H100 сягає $40 тисяч за одну штуку.

Об’єднані емірати також замовили тисячі чипів Nvidia. В їх державному Інституті технологічних інновацій в Абу-Дабі вже розроблено велику мовну модель Falcon, її використовують для формування зв'язного тексту, зображень і програмного коду.

"ОАЕ вирішили, що хочуть мати власні обчислювальні потужності та кадри, контролювати їх, мати власні платформи і не залежати від китайців чи американців. Що важливо, у них є для цього капітал і енергоресурси, і вони також залучають найкращих світових фахівців", - пише видання.

Nvidia поставить в цьому році 550 тисяч новітніх чипів H100, здебільшого американським технологічним компаніям.

Ер-Ріяд і Абу-Дабі раніше публічно заявляли про мету стати лідерами в сфері ШІ.