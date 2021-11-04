ОАЕ оголосили про першу жінку-астронавта у своїй космічній програмі
Про це повідомив віцепрезидент і прем'єр-міністр ОАЕ шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, пише "Громадське".
Аль-Матрооші відібрали разом з Мохаммедом аль-Муллою серед більш ніж 4000 кандидатів, які подали заявки на участь в програмі.
"Я прагну приступити до роботи над важкими сценаріями історичних моментів та досягнень, які назавжди відобразяться у пам’яті нашого народу … Підготовка та робота вже розпочалась", - написала Нура аль-Матрооші у Twitter.
Космонавтка народилася у 1993 році та має ступінь бакалавра машинобудування Університету Об'єднаних Арабських Еміратів. Вона працює інженером у Національній нафто-будівельній компанії.
"Її пристрасть до космосу почалася в юному віці … Вона живе з девізом: "Роби те, що робить тебе щасливим" ", - йдеться у відеопрезентації MBR.
Другий новий астронавт аль-Мулла народився у 1988 році, він працює пілотом в поліції Дубая та очолює навчальний підрозділ правоохоронців.
Обидвоє будуть надалі тренуватися в NASA для майбутніх досліджень космосу.
Нагадаємо, що ОАЕ відправили свою першу місію до Марсу
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