ОАЕ опинились під тиском США та Євросоюзу через співпрацю з рф – Reuters

Деякі компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах незабаром можуть потрапити під західні санкції.

Сполучені Штати Америки, Великобританія і Євросоюз тиснуть на Об'єднані Арабські Емірати, щоб ті продемонстрували, як ведуть боротьбу з фірмами, які ухиляються від санкцій, накладених проти росії.

Про це пише Reuters із посиланням на три обізнані джерела.

Зазначається, що американські, британські та європейські чиновники відвідали країну Перської затоки минулого тижня в рамках більш широких скоординованих зусиль, спрямованих на запобігання потраплянню санкційних товарів до росії.

Джерела повідомили, що чиновники попросили ОАЕ під час низки окремих зустрічей поділитися детальною торговельною інформацією щодо експорту до росії та реекспорту так званих товарів подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове призначення.

На прохання прокоментувати, представник ОАЕ не відповів, чи відбулися переговори, але сказав, що були введені заборони на певні товари подвійного призначення, і що, за попередніми даними, цього року не було жодного експорту або реекспорту такої продукції.

Представник Державного департаменту США заявив, що американська делегація відвідала ОАЕ в рамках триваючого діалогу про тенденції перевалки, особливо товарів подвійного призначення, які підтримують російську оборонно-промислову базу. Занепокоєння Заходу викликає те, що компанії в ОАЕ беруть участь в експорті комп'ютерних чіпів, електроніки, техніки та інших санкційних товарів до росії, які можуть бути використані для підтримки військових зусиль москви.

За словами журналістів, Імпорт ОАЕ деяких санкційних товарів подвійного призначення збільшився з тих пір, як росія потрапила під західні санкції, повідомили джерела агентства, додавши, що російські торгові дані показують, що походженням імпортованих санкційних товарів є країни Перської затоки. Reuters не змогло одразу перевірити ці дані.

Джерела повідомили, що минулого тижня офіційні особи ОАЕ повторили запевнення, дані у вересні, про те, що були введені заходи експортного контролю, які забороняють експорт санкційних товарів, не надавши при цьому жодних доказів таких заходів.

Представник ОАЕ заявив, що Абу-Дабі має чіткий і надійний процес роботи з суб'єктами, що потрапили під санкції, який був застосований проти кількох компаній з початку війни.

Джерела, знайомі з роботою західної дипломатії в ОАЕ, заявили, що, ймовірно, більше компаній в Об’єднаних Арабських Еміратах незабаром можуть потрапити під західні санкції за обхід обмежень проти рф.

ОАЕ, які є магнітом для міжнародного багатства і торгівлі, намагаються підтримувати баланс у відносинах з Вашингтоном, своїм найважливішим партнером у сфері безпеки, і москвою. Економіка країни Перської затоки виграла від припливу російських багатств, що привернуло увагу Вашингтона та інших західних союзників, які прагнули ізолювати москву через війну.

Але ОАЕ засудили вторгнення в Україну, а також сприяли обміну полоненими між росією та Україною. Однак минулого тижня, під час візиту західних чиновників, Європейський парламент проголосував за те, щоб залишити ОАЕ у власному списку країн, у яких виявлено недоліки в системі протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.