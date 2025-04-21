ОАЕ першими в світі використовуватимуть ШІ для написання законів

Держава Перської затоки очікує, що такий крок прискорить законотворчість на 70%.

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про інтеграцію технологію штучного інтелекту у процес законотворчості. Уряд уже затвердив створення нового державного органу під назвою Управління регуляторного інтелекту.

Про це пише газета Financial Times.

Проєкт передбачає автоматичний аналіз законів, які вже діють, а також баз даних судових рішень, держпослуг і соціально-економічних наслідків правових норм.

Завдяки цьому система пропонуватиме зміни до законів.

За очікуваннями уряду, це прискорить процес на 70%.

Це перша спроба залучити штучний інтелект не тільки для аналізу законодавчих документів, а й для їх написання.

Проте фахівці попереджають про типові для ШІ ризики, а саме - складність інтерпретацій і галюцинації, а ще наразі незрозуміло, які саме моделі планують використовувати в ОАЕ.

В Оксфордському інституті вважають що ОАЕ через свою авторитарність мають перевагу над демократичними країнами, що дозволяє їм швидше приймати такі рішення.