ОАЕ планували використовувати кліматичні переговори для укладення нафтових угод – BBC

Нинішнього президента головної кліматичної конференції в світі закликають піти у відставку.

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) планувала використати зустрічі на майбутньому Кліматичному саміті ООН (COP28) для укладання нафтогазових угод з 15 країнами.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на витік документів, які редакція отримала від колег з некомерційної організації Centre for Climate Report.

Ці документи підготувала команда з ОАЕ, яка бере участь в організації саміту – він розпочнеться 30 листопада у Дубаї. У тексті є певні пропозиції "тем для обговорення". Наприклад, те, що Adnoc, державна нафтова компанія ОАЕ, "готова спільно оцінити міжнародні можливості ЗПГ [зрідженого природного газу]" у Мозамбіку, Канаді та Австралії.

Також пропонується повідомити колумбійському міністру, що Adnoc "готовий" підтримати Колумбію у розробці її ресурсів викопного палива.

Тринадцятьом іншим країнам, включно з Німеччиною та Єгиптом, пропонується повідомити, що Adnoc хоче працювати з їхніми урядами над розробкою проєктів викопного палива.

Раніше Султан аль-Джабер, призначений президентом кліматичного саміту ООН цього року, закликав до "поступової відмови" від викопного палива у глобальному масштабі. Однак його посада голови COP28, який одночасно очолює державну нафтову компанію ОАЕ Adnoc, викликала критику з боку політиків у США та Європі через передбачуваний конфлікт інтересів, зазначає Financial Times.

Після оприлюднення скандальних документів радник Amnesty International з питань клімату Енн Харрісон закликала Джабера піти у відставку з поста глави COP28.

"Документи, які свідчать про те, що його інструктували для просування інтересів бізнесу на засіданнях саміту, лише посилюють наше занепокоєння тим, що COP28 повністю захоплена нафтогазовими лобістами для обслуговування їхніх корисливих інтересів, які ставлять під загрозу все людство... Султан аль-Джабер стверджує, що його знання про викопне паливо дають йому право очолити найважливіший кліматичний саміт, але все більше схоже на те, що лисиця захищає курник", – сказала вона.