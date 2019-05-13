В Перській затоці напали на нафтові танкери ОАЕ

Внаслідок нападів поблизу узбережжя ОАЕ зазнали пошкоджень два нафтових танкери Саудівської Аравії та ще кілька суден

Напад стався неподалік Ормузької протоки, через яку на світовий ринок потрапляє практично вся нафта, видобута в країнах Перської затоки.

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) повідомили про скоєння диверсійних операцій проти нафтових танкерів та інших суден неподалік від територіальних вод ОАЕ. Атаки вчинені у ніч на понеділок, 13 травня, запевняють у міністерстві закордонних справ цієї арабської країни, передає DW з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням МЗС ОАЕ, жертв унаслідок нападів немає. Однак серйозних пошкоджень зазнали два нафтових танкери та ще два інших судна.

Акти саботажу проти цивільних торгових суден, про які повідомляли ОАЕ, засудили провідні арабські держави, в тому числі Саудівська Аравія та Єгипет.

Приміром, Ер-Ріяд назвав ці напади "серйозною загрозою для безпеки судноплавства, що негативно позначається на регіональній та міжнародній безпеці", йдеться в заяві МЗС Саудівської Аравії. У дипломатичному відомстві саудитів також переконані, що ті, хто спланував та провів цей акт саботажу, мав на меті похитнути надійність провідних постачальників нафти у світі. В Ер-Ріяді визнали, що два пошкоджених нафтових танкери належали саудитам.

З критикою нападів виступив також і Єгипет. МЗС Єгипту засудило "будь-які дії, котрі можуть зашкодити національній безпеці" ОАЕ. Каїр запевнив шейхів ОАЕ, що й надалі підтримуватиме їх за будь-яких викликів.

Генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Абдул Латіф бін Рашід Аль-Заяні та Іран теж розкритикували диверсійні операції назвавши їх тривожними та недружніми.

Речник іранського зовнішньополітичного відомства закликав розслідувати напади. Так само він застеріг неназвані іноземні сили від "авантюризму", котрий може зашкодити безпеці на морях.

Попри ворожнечу й політичні та релігійні розбіжності, ОАЕ, Саудівська Аравія та Іран є членами ОПЕК.

Нинішній інцидент стався саме в момент загострення напруженості в Перській затоці.

Раніше Іран погрожував у відповідь на посилення Сполученими Штатами санкцій проти іранської нафтогазової галузі перекрити Ормузьку протоку, заблокувавши цим поставки нафти з Перської затоки. Напередодні іранське керівництво також пригрозило ударом по силах США у Перській затоці.

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