ОАЕ приєдналися до санкцій проти російських нафтових танкерів –Bloomberg

Значна частина таких танкерів ходить під прапором Камеруну.

Об'єднані Арабські Емірати під тиском США заборонили транзит танкерів тіньового флоту з перевезення російської нафти.



Про це повідомляє Bloomberg.

Об'єднані Арабські Емірати заборонили заходити у свої води танкерам під прапором Камеруну, щоб дистанціюватися від суден, які можуть використовуватися для транспортування підсанкційної нафти.

Зареєстрований у Камеруні флот нафтових танкерів невеликий, але більшість з них за останній рік побували в росії. Так, з 14 суден під прапором Камеруну, які потенційно можуть перевозити російську нафту, 11 дійсно робили це впродовж останніх 12 місяців.



Тепер згідно з циркуляром Міністерства енергетики та інфраструктури ОАЕ, морські компанії та суднові агенти не повинні надавати послуги танкерам, зареєстрованим у цій африканській країні.