ОАЕ приймають все більше вантажів російської нафти – Reuters

Дані Refinitiv Eikon показують, що перше постачання російської нафти в країну відбулося у 2022 році, зі сплеском обсягів у квітні 2022 року.

Об'єднані Арабські Емірати приймають більше вантажів російської сирої нафти, що є ще одним прикладом того, як західні санкції проти росії скоригували традиційні потоки торгівлі енергоносіями.

Про це повідомляє Reuters.

"росія продає як сиру нафту, так і нафтопродукти за зниженими цінами після того, як міжнародні санкції через вторгнення в Україну призвели до того, що в неї залишилося менше покупців. Цей розвиток подій також підкреслює співпрацю, що зростає, між росією та провідними виробниками нафти в Перській затоці, такими як Саудівська Аравія та ОАЕ", – йдеться в повідомленні.

Точно невідомо, коли саме ОАЕ почали імпортувати російську нафту, але дані відстеження танкерів вказують на те, що обсяги зросли після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року й подальших західних санкцій проти рф.

Дані відстеження суден показують, що близько 1,5 мільйона барелів російської нафти надійшло до ОАЕ – одного з найбільших світових виробників нафти – з листопада 2022 року, причому обсяги або почали зростати, або зростають з початку 2022 року.