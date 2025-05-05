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CУСПІЛЬСТВО

ОАЕ впроваджують штучний інтелект у шкільну програму

05 травня 2025, 14:10
ОАЕ впроваджують штучний інтелект у шкільну програму
Фото: rian.com.ua
ОАЕ зробила значні інвестиції в центри обробки даних, що використовують для навчання моделей штучного інтелекту.

Обʼєднані Арабські Емірати вже в цьому навчальному році (2025/2026) введуть штучний інтелект у програми державних навчальних закладів для учнів від дитячого садка до 12 класу. Курс охоплюватиме теми етичної обізнаності, фундаментальних концепцій і застосування в реальному світі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на державне інформаційне агентство WAM.

ОАЕ зробила значні інвестиції в центри обробки даних, що використовують для навчання моделей штучного інтелекту. Також країна створила інвестиційний фонд штучного інтелекту — люди, знайомі із цим проєктом, кажуть, що його обсяг може перевищити $100 мільярдів через кілька років.

Минулого року генеральний директор OpenAI Inc. Сем Альтман заявив, що ОАЕ можуть бути світовою «регуляторною пісочницею» для тестування технологій штучного інтелекту, а згодом ініціювати глобальні правила, що обмежують їхнє використання.

ОАЕштучний інтелектшкільна програма

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