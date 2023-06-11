ОАЕ виділили $4 млн Україні на зведення будинків для прийомних родин
Крім того ОАЕ планують передати 2,5 тисяч ноутбуків для учнів шкіл Чернігівщини.
Про це повідомила перша леді Олена Зеленська в Telegram-каналі.
"У вас буде будинок!" – треба бачити очі вихованців великих прийомних родин і їхніх названих батьків у цей момент. Наприклад, родини Паскевичів, де батьки-вихователі Оксана та В'ячеслав опікуються 8-ма прийомними та 5-ма власними дітьми. Вони мусили залишити дім у Кривому Розі через постійні обстріли, але вже наприкінці цього року сім’я заїде у новий. Вчора розділили ці емоції родин разом із Маріам Альмхейрі, міністеркою з питань клімату та довкілля ОАЕ, яка перебувала з візитом в Україні, – адже саме завдяки її країні зведення цих будинків стало можливим!", - йдеться в дописі.
Перша леді розповіла, що під час свого візиту в ОАЕ інформувала Альмхейрі про драматичне становище великих прийомних родин, коли в результаті російського вторгнення житло втратили щонайменше 55 таких сімей, де виховується в цілому 550 дітей.
"Тоді уряд ОАЕ виділив $4 млн на будівництво ергономічних, сучасних будинків, оснащених укриттям, для великих прийомних родин в межах проєкту «Адреса дитинства» від Фундації Олени Зеленської", - додала Зеленська і подякувала Президенту ОАЕ Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну та всьому уряду країни за підтримку українських родин та дітей.
Вона розповіла міністру з ОАЕ про інші проєкти своєї Фундації, зокрема про розробку проєкту з оснащення укриттів для шкіл Чернігівщини та закупівлю ноутбуків для дистанційної освіти: за її словами, Фундація вже надала 38 856 ноутбуків для вчителів.
"Була рада почути, що ОАЕ долучається і тут – невдовзі надійдуть 2500 ноутбуків для учнів", - підсумувала Зеленська.