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ОАЕ виділили $4 млн Україні на зведення будинків для прийомних родин

11 червня 2023, 18:48
ОАЕ виділили $4 млн Україні на зведення будинків для прийомних родин
Фото: Keystone/Jean-christophe Bott
Об'єднані Арабські Емірати надали $4 млн на будівництво сучасних будинків, які будуть оснащені укриттям, для великих прийомних родин.

Крім того ОАЕ планують передати 2,5 тисяч ноутбуків для учнів шкіл Чернігівщини.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська в Telegram-каналі.

"У вас буде будинок!" – треба бачити очі вихованців великих прийомних родин і їхніх названих батьків у цей момент. Наприклад, родини Паскевичів, де батьки-вихователі Оксана та В'ячеслав опікуються 8-ма прийомними та 5-ма власними дітьми. Вони мусили залишити дім у Кривому Розі через постійні обстріли, але вже наприкінці цього року сім’я заїде у новий. Вчора розділили ці емоції родин разом із Маріам Альмхейрі, міністеркою з питань клімату та довкілля ОАЕ, яка перебувала з візитом в Україні, – адже саме завдяки її країні зведення цих будинків стало можливим!", - йдеться в дописі.

Перша леді розповіла, що під час свого візиту в ОАЕ інформувала Альмхейрі про драматичне становище великих прийомних родин, коли в результаті російського вторгнення житло втратили щонайменше 55 таких сімей, де виховується в цілому 550 дітей.

"Тоді уряд ОАЕ виділив $4 млн на будівництво ергономічних, сучасних будинків, оснащених укриттям, для великих прийомних родин в межах проєкту «Адреса дитинства» від Фундації Олени Зеленської", - додала Зеленська і подякувала Президенту ОАЕ Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну та всьому уряду країни за підтримку українських родин та дітей.

Вона розповіла міністру з ОАЕ про інші проєкти своєї Фундації, зокрема про розробку проєкту з оснащення укриттів для шкіл Чернігівщини та закупівлю ноутбуків для дистанційної освіти: за її словами, Фундація вже надала 38 856 ноутбуків для вчителів.

"Була рада почути, що ОАЕ долучається і тут – невдовзі надійдуть 2500 ноутбуків для учнів", - підсумувала Зеленська.

 
УкраїнадопомогаОАЕ

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