Рік тому не було жодного судна, яке б ходило під прапором Есватіні, а цього вже 26 кораблів.

Об'єднані Арабські Емірати заборонили захід до портів для "тіньового флоту" рф, до яких увійшли танкери під прапором африканської країни Есватіні, що не має виходу до моря.

Про це повідомляє Bloomberg.

ОАЕ заборонили захід у свої порти суднам під прапором африканської держави Есватін, щоб дистанціюватися від "тіньового флоту", що перевозить російську нафту.

Раніше арабстка країна заборонилк захід у порти танкерам під прапором Камеруну. Танкери, які ходять під обома прапорами, перевозили російську нафту в обхід санкцій.

Минулого року не було жодного судна, яке б ходило під прапором Есватіні, а вже цього року з'явилося відразу 26 суден під прапором цієї невеликої країни, розташованої на півдні Африки, що навіть не має виходу до моря і більшість з них - танкери.

Ще 16 суден немає достеменних даних, кому вони належать, але є докази, що частина танкерів під прапором Есватіні перевозила нафту, яку видобувають в росії та Ірані.