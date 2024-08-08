Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ОАЕ заборонили заходити суднам з "тіньового флоту" росії

08 серпня 2024, 20:21
ОАЕ заборонили заходити суднам з
Фото: DW
Рік тому не було жодного судна, яке б ходило під прапором Есватіні, а цього вже 26 кораблів.

Об'єднані Арабські Емірати заборонили захід до портів для "тіньового флоту" рф, до яких увійшли танкери під прапором африканської країни Есватіні, що не має виходу до моря.

Про це повідомляє Bloomberg.

ОАЕ заборонили захід у свої порти суднам під прапором африканської держави Есватін, щоб дистанціюватися від "тіньового флоту", що перевозить російську нафту.

Раніше арабстка країна заборонилк захід у порти танкерам під прапором Камеруну. Танкери, які ходять під обома прапорами, перевозили російську нафту в обхід санкцій.

Минулого року не було жодного судна, яке б ходило під прапором Есватіні, а вже цього року з'явилося відразу 26 суден під прапором цієї невеликої країни, розташованої на півдні Африки, що навіть не має виходу до моря і більшість з них - танкери. 

Ще 16 суден немає достеменних даних, кому вони належать, але є докази, що частина танкерів під прапором Есватіні перевозила нафту, яку видобувають в росії та Ірані.

 
РосіянафтатанкерОб'єднані Арабські Емірати

Останні матеріали

Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Політика
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 15:59
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Політика
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 09:32
Настав час зупинити просування угруповання
Cуспільство
Настав час зупинити просування угруповання "Центр" назавжди. Торецький напрямок потребує посилення – Том Купер
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 16:35
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Cуспільство
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 23:10
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Cуспільство
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 14:16
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою
Політика
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою "російською опозицією" є ЗСУ, а не привілейовані імбецили – західні експерти
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється