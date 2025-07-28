Обама виступив за негайну допомогу Газі
Колишній президент США Барак Обама закликав до дій 27 липня, щоб зупинити те, що він назвав "голодом, якому можна запобігти", про який повідомляється у Секторі Гази.
"Хоча довготривале вирішення кризи в Газі повинно включати повернення всіх заручників і припинення воєнних дій Ізраїлю, ці статті підкреслюють нагальну потребу вжити заходів, щоб не допустити трагедії, коли невинні люди помирають від голоду, якого можна було уникнути", — написав Обама у дописі в соцмережі X, додавши посилання на дві статті The New York Times.
"Необхідно дозволити, щоб допомога доходила до людей в Газі. Немає жодного виправдання тому, щоб тримати їжу і воду подалі від цивільних сімей", — додав він у наступному дописі.
Ізраїльські військові заявили вчора, що розпочнуть "тактичну паузу" в бойових діях у Газі на тлі занепокоєння масовим голодом.
Того ж дня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про зображення голодуючих дітей у Газі, заявив, що Хамас краде їжу, призначену для населення.
"Коли я бачу цих дітей, особливо за останні тижні, видно, як люди крадуть їжу, крадуть гроші, які призначені на їжу. Вони крадуть зброю, крадуть усе підряд", — сказав Трамп.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відповів на міжнародну критику, заявивши, що Ізраїль пропускав обмежену гуманітарну допомогу в Газу, доки вона не посилювала військовий потенціал Хамас і не завдавала шкоди заручникам. Нетаньягу заявив, що Ізраїль повинен продовжувати робити це.