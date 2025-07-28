Обама виступив за негайну допомогу Газі

Колишній президент засудив блокування допомоги для мирних жителів Гази.

Колишній президент США Барак Обама закликав до дій 27 липня, щоб зупинити те, що він назвав "голодом, якому можна запобігти", про який повідомляється у Секторі Гази.

"Хоча довготривале вирішення кризи в Газі повинно включати повернення всіх заручників і припинення воєнних дій Ізраїлю, ці статті підкреслюють нагальну потребу вжити заходів, щоб не допустити трагедії, коли невинні люди помирають від голоду, якого можна було уникнути", — написав Обама у дописі в соцмережі X, додавши посилання на дві статті The New York Times.

"Необхідно дозволити, щоб допомога доходила до людей в Газі. Немає жодного виправдання тому, щоб тримати їжу і воду подалі від цивільних сімей", — додав він у наступному дописі.

Ізраїльські військові заявили вчора, що розпочнуть "тактичну паузу" в бойових діях у Газі на тлі занепокоєння масовим голодом.

Того ж дня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про зображення голодуючих дітей у Газі, заявив, що Хамас краде їжу, призначену для населення.

"Коли я бачу цих дітей, особливо за останні тижні, видно, як люди крадуть їжу, крадуть гроші, які призначені на їжу. Вони крадуть зброю, крадуть усе підряд", — сказав Трамп.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відповів на міжнародну критику, заявивши, що Ізраїль пропускав обмежену гуманітарну допомогу в Газу, доки вона не посилювала військовий потенціал Хамас і не завдавала шкоди заручникам. Нетаньягу заявив, що Ізраїль повинен продовжувати робити це.