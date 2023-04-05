Обговорення нового пакету санкцій ЄС проти рф розпочнеться після Великодня – Politico
В Європейському Союзі планують розпочати обговорення нового пакету санкцій, який буде запроваджений проти росії на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну, після Великодня за григоріанським календарем, який припадає на 9 квітня.
Про це повідомляє Politico.
“Брюссель планує новий раунд переговорів між Європейською комісією та послами країн ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти росії через її жорстоке повномасштабне вторгнення в Україну”, – йдеться у повідомленні.
За словами трьох дипломатів ЄС, переговори очікуються одразу після великодніх свят.