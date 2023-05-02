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ПОЛІТИКА

Обговорення зернової угоди заплановано на 3 травня – ЗМІ

02 травня 2023, 13:50
Обговорення зернової угоди заплановано на 3 травня – ЗМІ
Одеса. Зерно
Термін дії чинної угоди закінчується 18 травня.

Переговори щодо продовженні дії зернової ініціативи в Чорному морі, яка дозволяє безпечно експортувати українське зерно, заплановані на середу, 3 травняю

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене українське джерело.

За словами співрозмовника агентства, у перемовинах будуть задіяні всі сторони.

"Переговори заплановані на завтра. Усі сторони... сподіваюся, будуть результати", - сказав неназваний представник української влади.

Нагадаємо, що термін діючої домовленості закінчується 18 травня і був продовжений не на 90 днів, які усі попередні, а на 60.

Раніше очільник МЗС РФ Лавров заявляв, що ситуація перебуває у безвиході, оскільки рф не отримала преференцій щодо зняття санкцій на постачання власних добрив.

зернова угодавійна

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