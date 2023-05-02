Обговорення зернової угоди заплановано на 3 травня – ЗМІ
Переговори щодо продовженні дії зернової ініціативи в Чорному морі, яка дозволяє безпечно експортувати українське зерно, заплановані на середу, 3 травняю
Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене українське джерело.
За словами співрозмовника агентства, у перемовинах будуть задіяні всі сторони.
"Переговори заплановані на завтра. Усі сторони... сподіваюся, будуть результати", - сказав неназваний представник української влади.
Нагадаємо, що термін діючої домовленості закінчується 18 травня і був продовжений не на 90 днів, які усі попередні, а на 60.
Раніше очільник МЗС РФ Лавров заявляв, що ситуація перебуває у безвиході, оскільки рф не отримала преференцій щодо зняття санкцій на постачання власних добрив.