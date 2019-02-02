Яценюк: обіцянки більшості кандидатів у президенти - це новий більшовизм
"У Конституції не написано, що Президент займається зарплатами, пенсіями, інноваціями, інвестиціями, економікою, бюджетом. Практично жоден із кандидатів у президенти не прочитав українську Конституцію і не усвідомлює своєї міри відповідальності перед Україною і цим постом", - сказав лідер партії "Народний фронт" на з’їзді партії у суботу, 2 лютого.
Арсеній Яценюк зазначив, що зараз у списку кандидатів у президенти вже десятки людей: "Хто ці люди? Що вони вміють? Що вони знають? А Де вони були в 2014 році, коли країна падала? Що вони обіцяють?". Обіцянки багатьох із них – "це навіть не популізм, це новий більшовизм", - наголосив він, нагадавши, до чого призвели такі обіцянки сто років тому: "Теза "владу – радам" закінчилася тим, що вся влада була в руках однієї більшовицької партії, і в країні був диктат. Теза "мир – народам" закінчилася війною, змовою Сталіна-Гітлера, репресіями, захопленням територій, винищенням українського політичного класу і інтелігенції. Теза "земля – селянам" закінчилася колективізацією, знищенням українського господаря і Голодомором".
"Ця історична паралель сьогодні має реальне відображення в українському політичному середовищі. Пропонуються прості рішення: "Всім – все, завтра вранці. Зарплати, пенсії, робочі місця. Тільки виберіть». Практично жоден з них (кандидатів у президенти) не прочитав українську Конституцію і взагалі не усвідомлює своєї міри відповідальності перед Україною і перед тим високим постом, на який вони ідуть", - наголосив Арсеній Яценюк.
У Конституції не написано, що Президент займається зарплатами, пенсіями, інноваціями, інвестиціями, економікою, бюджетом, підкреслив лідер "Народного фронту": "Вони брешуть. Вони безвідповідально брешуть українському народу".
Натомість команда "Народного фронту", наголосив він, "не обіцяла, а робила": "На трибуні парламенту я декілька разів говорив, що нічого не обіцяю ні сьогодні, ні завтра. Все, що в силах нашої команди, ми зробимо. Це була титанічна робота. Історія її оцінить і вже почала оцінювати".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин