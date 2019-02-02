Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Яценюк: обіцянки більшості кандидатів у президенти - це новий більшовизм

"Це навіть не популізм, це новий більшовизм"
Лідер партії "Народний фронт" зазначив, що обіцянки більшості кандидатів у президенти – це навіть не популізм. Це новий більшовизм.
Яценюк: обіцянки більшості кандидатів у президенти - це новий більшовизм Фото: nfront.org.ua

"У Конституції не написано, що Президент займається зарплатами, пенсіями, інноваціями, інвестиціями, економікою, бюджетом. Практично жоден із кандидатів у президенти не прочитав українську Конституцію і не усвідомлює своєї міри відповідальності перед Україною і цим постом", - сказав лідер партії "Народний фронт" на з’їзді партії у суботу, 2 лютого.

Арсеній Яценюк зазначив, що зараз у списку кандидатів у президенти вже десятки людей: "Хто ці люди? Що вони вміють? Що вони знають? А Де вони були в 2014 році, коли країна падала? Що вони обіцяють?". Обіцянки багатьох із них – "це навіть не популізм, це новий більшовизм", - наголосив він, нагадавши, до чого призвели такі обіцянки сто років тому: "Теза "владу – радам" закінчилася тим, що вся влада була в руках однієї більшовицької партії, і в країні був диктат. Теза "мир – народам" закінчилася війною, змовою Сталіна-Гітлера, репресіями, захопленням територій, винищенням українського політичного класу і інтелігенції. Теза "земля – селянам" закінчилася колективізацією, знищенням українського господаря і Голодомором".

"Ця історична паралель сьогодні має реальне відображення в українському політичному середовищі. Пропонуються прості рішення: "Всім – все, завтра вранці. Зарплати, пенсії, робочі місця. Тільки виберіть». Практично жоден з них (кандидатів у президенти) не прочитав українську Конституцію і взагалі не усвідомлює своєї міри відповідальності перед Україною і перед тим високим постом, на який вони ідуть", - наголосив Арсеній Яценюк.

У Конституції не написано, що Президент займається зарплатами, пенсіями, інноваціями, інвестиціями, економікою, бюджетом, підкреслив лідер "Народного фронту": "Вони брешуть. Вони безвідповідально брешуть українському народу".

Натомість команда "Народного фронту", наголосив він, "не обіцяла, а робила": "На трибуні парламенту я декілька разів говорив, що нічого не обіцяю ні сьогодні, ні завтра. Все, що в силах нашої команди, ми зробимо. Це була титанічна робота. Історія її оцінить і вже почала оцінювати".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 02 2019 17:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.