Обійшла Apple та Microsoft: держкомпанія Саудівської Аравії стала найдорожчою у світі

Державна нафтова компанія Саудівської Аравії, Saudi Aramco, стала найдорожчою компанією світу, обійшовши за вартістю Apple та Microsoft. Її оцінили в 1,88 трильйона доларів після проведення процедури первинного розміщення акцій.

Про це повідомляє Bloomberg за підсумками завершення процедури первинного розміщення акцій (IPO) Saudi Aramco на саудівській фондовій біржі, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що саудівський уряд вирішив продати лише 1,5% акцій Saudi Aramco, при тому, що решта 98,5% акцій залишаться державними. Виставлені на біржу акції купили за рекордні 25,6 мільярда доларів. Це стало найбільшим IPO в історії. Таким чином, всю компанію оцінили в 1,88 трильйона доларів.

Цікаво, що після завершення IPO Saudi Aramco фондовий ринок Саудівської Аравії увійшов до топ-10 фондових ринків світу за загальною капіталізацією компаній, акції яких там продають. За один день розмір фондового ринку цієї країни виріс на 340%, перевершивши фондовий ринок Індії та наблизившись до фондового ринку Німеччини.

Вартість Saudi Aramco перевищила у понад 3 рази вартість решти компаній Саудівської Аравії.

У саудівському уряді сподіваються, що вартість Saudi Aramco може зрости ще більше та сягнути 2 трильйонів доларів, зробивши цю компанію першою в історії, яка буде коштувати стільки.

Зазначимо, що Saudi Aramco - одна з найбільших за обсягами видобутку нафти компанія світу. Раніше 100% акцій цієї компанії належали саудівському уряду, хоча засновувалась вона як спільне підприємство з нафтовими компаніями США.

4 вересня 2018 року стало відомо, що Amazon став другою американською компанією, вартість якої перевищила 1 трильйон доларів.

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