Обійшла Apple та Microsoft: держкомпанія Саудівської Аравії стала найдорожчою у світі
Про це повідомляє Bloomberg за підсумками завершення процедури первинного розміщення акцій (IPO) Saudi Aramco на саудівській фондовій біржі, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що саудівський уряд вирішив продати лише 1,5% акцій Saudi Aramco, при тому, що решта 98,5% акцій залишаться державними. Виставлені на біржу акції купили за рекордні 25,6 мільярда доларів. Це стало найбільшим IPO в історії. Таким чином, всю компанію оцінили в 1,88 трильйона доларів.
Цікаво, що після завершення IPO Saudi Aramco фондовий ринок Саудівської Аравії увійшов до топ-10 фондових ринків світу за загальною капіталізацією компаній, акції яких там продають. За один день розмір фондового ринку цієї країни виріс на 340%, перевершивши фондовий ринок Індії та наблизившись до фондового ринку Німеччини.
Вартість Saudi Aramco перевищила у понад 3 рази вартість решти компаній Саудівської Аравії.
У саудівському уряді сподіваються, що вартість Saudi Aramco може зрости ще більше та сягнути 2 трильйонів доларів, зробивши цю компанію першою в історії, яка буде коштувати стільки.
Зазначимо, що Saudi Aramco - одна з найбільших за обсягами видобутку нафти компанія світу. Раніше 100% акцій цієї компанії належали саудівському уряду, хоча засновувалась вона як спільне підприємство з нафтовими компаніями США.
4 вересня 2018 року стало відомо, що Amazon став другою американською компанією, вартість якої перевищила 1 трильйон доларів.
Нагадаємо, що
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