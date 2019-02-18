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Облгази через суд намагаються відстояти право донараховувати у платіжках за газ

"Так, усі 20 операторів газорозподільних систем. Це відкрита інформація, вона доступна в реєстрі судових справ. Юридичний департамент НКРЕКП працює над захистом позиції регулятора"
Облгази намагаються через суд скасувати заборону робити донарахування у платіжках за приведення об'ємів газу до стандартних умов.
Облгази через суд намагаються відстояти право донараховувати у платіжках за газ Фото: oilreview.kiev.ua

"Так, усі 20 операторів газорозподільних систем. Це відкрита інформація, вона доступна в реєстрі судових справ. Юридичний департамент НКРЕКП працює над захистом позиції регулятора", - сказала Оксана Кривенко, голова комісії НКРЕКП, повідомляє "Укрінформ".

Як повідомлялося, НКРЕКП 23 листопада 2018 року заборонила здійснювати донарахування споживачам газу за приведення обсягів газу до стандартних умов, проте облгази продовжували здійснювати донарахування у платіжках.

Нагадаємо, що "Нафтогаз України" заявив, що платіжні квитанції з підвищеними тарифами на газ, отримані киянами, є передвиборною провокацією.

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18 02 2019 23:47
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