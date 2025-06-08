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Обмін тілами загиблих між Україною та рф може початися наступного тижня – Буданов

08 червня 2025, 16:55
Обмін тілами загиблих між Україною та рф може початися наступного тижня – Буданов
Фото: LIGA.net
Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу з боку рф.
Початок обміну тілами загиблих військових між Україною та рф заплановано на наступний тиждень. Україна продовжує готувати обмін, попри тиск москви.
 
Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
 
Він наголосив, що Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу з боку рф. Буданов заявив, що питання про те кого, коли і як міняти - не має бути чиїмось одноосібним рішенням, а тиск і маніпуляції тут неприпустимі.
 
"Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо", - зазначив Буданов.
 
За словами керівника ГУР, Координаційний штаб працює над організацією обміну, який базується на досягнутих у Стамбулі домовленостях.
 
"Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога", - додав він.
 
Кирило Будановвійна в Україніросія окупанти

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