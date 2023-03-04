Оборона Бахмута під сильним тиском, зруйновано два головних мости -— британська розвідка

Українська оборона міста Бахмут на Донбасі перебуває під все більшим тиском.

В місті Бахмуті і його околицях точаться інтенсивні бої.

Про це пише Twitter МО Британії.

"Регулярна російська армія та сили "групи Вагнера" просунулися далі в північні передмістя міста, які зараз є утримуваним Україною рубежем, вразливим для російських атак з трьох боків", - написано в твіті.

Україна посилює цей район елітними підрозділами і за останні 36 годин було зруйновано два ключових мости в Бахмуті. В тому числі життєво важливий міст, який з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.

"Підконтрольні українській владі шляхи постачання з міста стають все більш обмеженими", - пише британське МО.