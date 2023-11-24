Оборона кордону з білоруссю посилюється – ДПСУ
Держприкордонслужба посилює оборону та охорону північного кордону з білоруссю.
Про це повідомляє ДПСУ.
"Держприкордонслужба проводить постійну роботу із забезпечення підрозділів, котрі здійснюють оборону та охорону українсько-білоруського кордону", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що взимку умови служби важчі та потребують залучення додаткових ресурсів. Українські прикордонники заздалегідь підготували запаси вугілля, дров, утеплення позицій і бліндажів, а також забезпечення водопостачання.
"Також триває постійна робота з укріплення державного кордону з білоруссю та облаштування місць розміщення особового складу для несення служби", - додали у повідомленні.