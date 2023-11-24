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Оборона кордону з білоруссю посилюється – ДПСУ

24 листопада 2023, 10:27
Оборона кордону з білоруссю посилюється – ДПСУ
Фото: Getty Images
Загроза повторного вторгнення окупантів із території білорусі наразі низька.

Держприкордонслужба посилює оборону та охорону північного кордону з білоруссю.

Про це повідомляє  ДПСУ.

"Держприкордонслужба проводить постійну роботу із забезпечення підрозділів, котрі здійснюють оборону та охорону українсько-білоруського кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що взимку умови служби важчі та потребують залучення додаткових ресурсів.  Українські прикордонники заздалегідь підготували запаси вугілля, дров, утеплення позицій і бліндажів, а також забезпечення водопостачання.

"Також триває постійна робота з укріплення державного кордону з білоруссю та облаштування місць розміщення особового складу для несення служби", - додали у повідомленні.

війна в Україніросія окупантикордон з білоруссю

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