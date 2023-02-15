Оборонна промисловість росії послаблюється і не відповідає потребам війни – британська розвідка

За даними розвідки, військове виробництво росії не відповідає потребам Міноборони щодо ресурсів, які необхідні окупантам в Україні, а також відновленню запасів.

Військове виробництво Росії критично послаблюється, її оборонна промисловість не здатна виробляти необхідну кількість зброї для ведення війни проти України.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Як пише британська розвідка, про ослаблення російського оборонпрому свідчать публічні заяви керівництва рф. Так, 9 лютого заступник голови Ради безпеки дмитро медведєв відвідав омський завод машинобудування і закликав збільшити виробництво танків.

Крім того, президент рф володимир путін, під час наради 12 січня, розкритикував віце-прем'єра дениса мантурова, який відповідає за оборонну промисловість, за "дурість".

"Високопоставлені російські керівники, ймовірно, усвідомлюють, що військово-промислове виробництво держави стає критичною слабкістю, що посилюється стратегічним та оперативним прорахунком вторгнення в Україну", - пояснюють розвідники.