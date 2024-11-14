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ПОЛІТИКА

Оборонне агентство Угорщини зазнало кібератаки

14 листопада 2024, 17:18
Оборонне агентство Угорщини зазнало кібератаки
Фото: Getty Images
В агентстві не обробляються секретні дані про військову структуру Угорщини.

Угорське агентство з оборонних закупівель стало жертвою кібератаки з боку іноземної хакерської групи. Секретні дані про збройні сили країни не були скомпрометовані.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергелі Гуляш, повідомляє Reuters.

За його словами, атака була здійснена "ворожою іноземною, недержавною хакерською групою".

Гуляш заявив, що в агентстві не обробляються секретні дані про військову структуру Угорщини, тому інформація, до якої могли отримати доступ хакери, не становить загрози національній безпеці. Найбільш чутливі дані, які, можливо, були скомпрометовані, стосуються планів і даних про військові закупівлі Угорщини.

Відомо, що кібератака, імовірно проведена групою INC Ransomware, призвела до завантаження і шифрування файлів на серверах агентства, а також публікації кількох скріншотів в інтернеті.

Гуляш підкреслив, що триває розслідування для оцінки масштабів інциденту і встановлення даних, до яких отримали доступ хакери.

Угорщина, будучи членом НАТО, активно розвиває свої збройні сили. У рамках програми модернізації, розпочатої 2017 року, країна придбала танки, вертольоти і системи ППО. Одним із прикладів співпраці з іноземними партнерами стало виробництво бойових машин піхоти Lynx німецької компанії Rheinmetall в Угорщині.

 

Угорщинакібератака

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