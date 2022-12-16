Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Оборонний бюджет США на 2023 рік ухвалив Сенат

16 грудня 2022, 10:48
Оборонний бюджет США на 2023 рік ухвалив Сенат
Сенат США. Фото: vestifinance.ru
Верхня палата Конгресу США ухвалила в четвер законопроєкт з оборонним бюджетом країни на 2023 фінансовий рік, який передбачає, в тому числі посилення заходів зі стримування рф у Європі, підтримку союзників по НАТО й України.
Тепер документ буде відправлений на підпис главі Білого дому, повідомляє The Hill.
 
Проєкт Закону про оборонний бюджет США (NDAA - 2023) був прийнятий переважною двопартійною більшістю: 83 сенатори проголосували "за", 11 висловилися "проти". Він передбачає виділення на потреби оборони США на $45 мільярдів більше, ніж президент Байден подавав у офіційному запиті до Конгресу. Загалом, новий оборонний бюджет охоплює $817 мільярдів на витрати Міністерства оборони та $30 мільярдів Міністерству енергетики США.
 
Законопроєкт містить статті з військовою допомогою іншим країнам. Зокрема, $800 мільйонів призначені Україні. Ця сума розглядається окремо від інших багатомільярдних законодавчих актів, які Конгрес США ухвалював після масштабного вторгнення рф в Україну.
 
Крім того, в документі передбачається виділення $6 мільярдів на Європейську ініціативу стримування. Ця програма була започаткована в 2014 році після спроби рф анексувати Крим.
 
Читайте також: Схвалено рекордний оборонний бюджет США: яку зброю американці придбають наступного року.
СШАвійна з Росієюоборонабюджет

Останні матеріали

Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Політика
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 19:17
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Політика
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 17:52
Політика
"Торговець смертю" знову в грі. Агенти, які брали Віктора Бута, у розпачі від його повернення в росію
15 грудня 2022, 13:37
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Технології
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 11:50
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Політика
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 14:01
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Політика
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 10:06
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 21:38
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Політика
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 11:03
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється