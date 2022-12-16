Оборонний бюджет США на 2023 рік ухвалив Сенат

Верхня палата Конгресу США ухвалила в четвер законопроєкт з оборонним бюджетом країни на 2023 фінансовий рік, який передбачає, в тому числі посилення заходів зі стримування рф у Європі, підтримку союзників по НАТО й України.

Тепер документ буде відправлений на підпис главі Білого дому, повідомляє The Hill.

Проєкт Закону про оборонний бюджет США (NDAA - 2023) був прийнятий переважною двопартійною більшістю: 83 сенатори проголосували "за", 11 висловилися "проти". Він передбачає виділення на потреби оборони США на $45 мільярдів більше, ніж президент Байден подавав у офіційному запиті до Конгресу. Загалом, новий оборонний бюджет охоплює $817 мільярдів на витрати Міністерства оборони та $30 мільярдів Міністерству енергетики США.

Законопроєкт містить статті з військовою допомогою іншим країнам. Зокрема, $800 мільйонів призначені Україні. Ця сума розглядається окремо від інших багатомільярдних законодавчих актів, які Конгрес США ухвалював після масштабного вторгнення рф в Україну.

Крім того, в документі передбачається виділення $6 мільярдів на Європейську ініціативу стримування. Ця програма була започаткована в 2014 році після спроби рф анексувати Крим.