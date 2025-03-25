Оборонний договір між Британією та ЄС під загрозою через рибальство – Politico

ЄС хоче отримати більше прав.

Підписання оборонного договору між Великою Британією та Європейським Союзом може опинитися під загрозою, якщо Лондон не піде на поступки в питанні прав на рибальство.

Деякі уряди ЄС не підпишуть угоду, якщо водночас не буде досягнуто домовленостей щодо доступу європейських рибальських флотів до британських вод, заявила міністр у справах ЄС Швеції Джессіка Розенкранц у розмові з Politico. Вона підкреслила, що така домовленість сприятиме зміцненню довіри між Лондоном і Брюсселем.

За словами Розенкранц, досягнення прогресу в переговорах є критично важливим, особливо з огляду на зростання напруженості навколо України та активне переозброєння європейських країн. Очікується, що саміт у травні може стати моментом, коли сторони підпишуть угоду щонайменше в загальних рисах.

"Очевидно, що є й інші чутливі питання, які потребують вирішення. Наприклад, рибальство", – зазначила Розенкранц. Вона додала, що держави-члени Євросоюзу наполягають на комплексному підході до переговорів, а не на роздільному врегулюванні окремих питань.

Франція, зокрема, має намір використати переговори для отримання вигідніших риболовних прав в обмін на зміцнення відносин між Великою Британією та ЄС. Однак публічно високопосадовці рідко пов’язують оборонне партнерство з питаннями рибного промислу.

Проблема доступу до риболовлі стала одним із ключових питань під час переговорів про вихід Великої Британії з ЄС та загострила відносини між Лондоном і Парижем. Особливо напруженою ситуація була за часів прем'єрства Бориса Джонсона, який неодноразово конфліктував із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Керівництво Великої Британії сподівалося, що ініціатива прем’єра Кіра Стармера щодо "перезавантаження" відносин із ЄС дозволить швидко укласти угоду в питаннях безпеки та оборони. Лондон розраховував на те, що британські військові, які мають значний авторитет у Європі, а також наявність ядерного арсеналу зроблять партнерство привабливим для Брюсселя.

Однак переговори тривають довше, ніж очікувалося, оскільки, окрім риболовних прав, країни ЄС обговорюють також механізм мобільності молоді та прикордонну політику щодо Гібралтару.

Перемовини ускладнюються і через зміну підходу США до європейської безпеки. Президент Дональд Трамп заявив про намір скоротити рівень американських зобов’язань перед союзниками, що спонукало ЄС до посилення власного оборонного потенціалу.

Брюссель запропонував кредитну програму на 150 мільярдів євро для країн-членів, які вкладатимуть ці кошти в переозброєння. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що кошти мають використовуватися переважно для закупівлі європейського озброєння.

Без укладеної оборонної угоди Велика Британія не зможе долучитися до цієї програми. Якщо ж партнерство буде оформлене, європейські уряди отримають можливість закуповувати британське військове обладнання за кошти з фонду.