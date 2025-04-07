Оборонний концерн Rheinmetall розширює виробництво вибухових речовин

Rheinmetall придбав Hagedorn-NC у Німеччині для запуску виробництва нітроцелюлози.

Німецький оборонний гігант Rheinmetall AG оголосив про придбання компанії Hagedorn-NC GmbH, що спеціалізується на виробництві нітроцелюлози й базується в Оснабрюку, Нижня Саксонія. Угода з Hagedorn AG вже підписана й очікує схвалення антимонопольних органів.

Про це повідомляє пресслужбакомпанії.

-NC має більш ніж столітню історію виготовлення нітроцелюлози для цивільного сектору на заводі в Лінгені-на-Емсі. Після поглинання частину виробництва буде трансформовано під військові потреби — насамперед для випуску порохових компонентів артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер заявив, що це придбання дозволить компанії «усунути стратегічне вузьке місце у виробництві пороху» та стане важливим кроком до посилення вертикальної інтеграції у виробництві боєприпасів.

"Ми раді вітати близько 90 працівників Hagedorn-NC у складі нашої корпорації та забезпечити їм стабільне майбутнє", — підкреслив він.

Гендиректор Hagedorn AG Герг Хофманн також висловив оптимізм: "Rheinmetall відкриває нові перспективи для Hagedorn-NC, і я впевнений, що наші компанії успішно співпрацюватимуть".

Нітроцелюлоза — ключовий компонент у виробництві метальних речовин, що використовуються, зокрема, в артилерійських боєприпасах. До цього часу Rheinmetall виготовляла її на трьох підприємствах у Швейцарії, Іспанії та Південній Африці. Завдяки новому об’єкту в Німеччині компанія ще більше зміцнює свої логістичні й виробничі спроможності.

Громадські замовники Hagedorn-NC продовжать отримувати постачання в нинішньому обсязі, однак уже найближчими місяцями розпочнеться поетапна переорієнтація заводу на потреби військової промисловості. Таким чином, Rheinmetall ще більше закріплює свої позиції як провідний постачальник боєприпасів великого калібру для країн НАТО, забезпечуючи стабільне виробництво критично важливих компонентів для оборонної сфери.