Ще однією проблемою захисників, які воюють вже протягом тривалого часу, є втома.

Українські військові, які тримають оборону під Покровськом у Донецькій області, зіштовхнулися з великою нестачею особового складу, через що вони змушені атакувати російські підрозділи, які наступають, за допомогою БпЛА.

CNN зазначає, що дефіцит людей на цьому напрямку відчувається вже кілька тижнів, і зважаючи на те, що жорстка тактика москви приносить ворогові постійний успіх, оборонці побоюються значного прориву російської армії.

Оцінки бійців, які зараз знаходяться там, різняться.

"Ситуація дуже критична... У нас не вистачає піхоти, щоб битися і протриматися деякий час, поки безпілотники виконують свою роботу. Ось чому ми часто бачимо ситуації, коли противник безконтрольно проникає у вразливі райони", — розповів командир підрозділу безпілотників НГУ з позивним "Восток".

Тим часом розвідник-снайпер із 15-го полку НГУ з позивним "Кащей" попередив, що росіяни підтягують війська так близько до позицій оборонців, як це можливо, готуючись до штурмів. Він припустив, що за один день, коли операція все ж почнеться, окупанти можуть зайти дуже далеко.

"Я не можу точно сказати, скільки у нас часу, якщо він взагалі є", — сказав захисник.

Ще однією проблемою ЗСУ є втома.

"Я люблю свою роботу, але нам потрібно, щоб інші молоді люди теж любили цю роботу. Наша країна прокинулася, але люди в ній — ні. Тут гинуть хлопці. Це треш", — коментує ситуацію розвідник-снайпер із позивним "Котя".